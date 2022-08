„Jednoznačně převládá spokojenost s tím, že jsme dokázali utkání překlopit na svoji stranu. Ale nebylo to jednoduché, Sokolov je nepříjemný soupeř, byl to vyrovnaný zápas s mírnou převahou na naší straně,“ vyprávěl pak jejich kouč Josef Parlásek, jenž byl rád, že jeho mladý tým úspěšně zvládl vstup do nové sezony. „První kola bývají ošidná. Nevíte, jak jsou na tom soupeři, ale vlastně ani váš tým,“ vysvětloval hlavní důvody svojí spokojenosti.

Baník Sokolov - Viktoria Plzeň B 0:2.Zdroj: Daniel Seifert

V první půli měli sice hosté častěji míč na kopačkách, ale brankové příležitosti byly spíš na straně Sokolova. Ve 38. minutě zakončoval po úniku Debellis, čerstvá posila z divizních Rokycan, ale jeho křížná střela plzeňskou branku minula, a tak se šlo v poločase do kabin za bezbrankového stavu.

Trenér Parlásek pokračuje v nastolené cestě, béčko Viktorie hlavně vychovává

Brzy po přestávce šli hosté do vedení, když po centru z levé strany propadl v šestnáctce míč až ke Gaszczykovi, jenž překonal sokolovského brankáře Hrabačku – 0:1.Domácí pak ve snaze alespoň o vyrovnání vrhli vše do útoku, ale v koncovce byli nerozhodní, mladí viktoriáni hrozili z brejků.

Pokus střídajícího Pospíšila ještě stačil na brankové čáře odvrátit Toure, stoper z Pobřeží Slonoviny, jenž přišel do Baníku ze srbského klubu Timok Zajecar, ale po dalším závaru před sokolovskou brankou si našel míč ve vápně střídající Sojka a uklidil ho do sítě – 0:2.

„V první půli jsme byli v přechodové fázi zbytečně hektičtí. Přestávce jsme si k tomu něco řekli a jsem rád, že to zafungovalo,“ potěšila kouče plzeňských mladíků jejich reakce na výtky. „Snažíme se hrát přímočarý fotbal s rychlým přechodem do útoku, ale je to i o zkušenost hráčů, aby to na hřišti správně vyhodnotili situace. Kluci si tím musí projít, tohle jsou skvělé zápasy, které jim v kariéře můžou jedině pomoct,“ připomněl Parlásek, že hlavním posláním mistrovské Viktorie je vychovávat mladé hráče pro vyšší soutěže.

Třetí liga? Fyzicky náročnější a rychlejší, pořád si zvykám, říká stoper Sojka

„Chceme, aby o naše hráče byl zájem a řekli si o angažmá ve vyšších soutěžích. Ale k tomu potřebujete vyhrávat a být na očích. V opačném případě se o nás nebude nikdo zajímat,“ doplnil kouč rezervy Viktorie Plzeň.

Ta zvládla v sobotním dopoledni zápas v Sokolově, přestože nastoupila bez posil z kádru áčku. S výjimkou sedmadvacetiletého kapitána Adama Čiháka nastoupili vesměs fotbalisté ročníku 2001 až 2005. „O to je naše vítězství cennější, jsem na kluky pyšný, dobře trénují. Vždycky je dobré, když do soutěže vstoupíte vítězně, psychika dělá hrozně moc,“ doplnil Josef Parlásek. V sobotu přivítají jeho svěřenci v plzeňské Luční ulici rezervu Bohemians 1905.

Poločas: 0:0. Branky: 53. Gaszczyk, 81. Sojka. Rozhodčí: Kolátor – Kyncl, Flade. ŽK: Debellis – Fišer. Diváci: 250. Baník Sokolov: Hrabačka – Málek (46. Řezáč), Touré, Rybař, Žilák, Šulc, Krlička, Vokáč (84. Strmiska), Čížek (66. Václavík), Debellis, Kapolka. Trenér: Miloslav Janovský. Viktoria Plzeň B: Mrózek – Fišer, Vach, Pešek, Vrba (73. Pospíšil), Gaszczyk, Kronus (66. Sojka), Oravec, Falout, Aubrecht (73. Planeta), A. Čihák. Trenér: Josef Parlásek.