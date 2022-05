„Chtěli jsme odčinit zbytečnou a zaslouženou porážku v Příbrami. Myslím si, že jsme odehráli dobré utkání. Nevybavuju si, že by Benešov měl výraznější šanci. Pracovali jsme super do obrany a Břichy (brankář Lukáš Brych, pozn. aut.) byl bez práce. Měli jsme přidat další góly, protože šance jsme na to měli,“ hodnotil zápas Petr Mužík.