Čtyřicetiletý Limberský vloni podstoupil komplikovanou operaci menisku a poté ještě dva zákroky, ale potíže s kolenem nezmizely. „Dělal jsem maximum pro návrat na trávník, což jsem slíbil i bossovi (Jaroslav Ticháček). Bohužel koleno se nějak extra nezlepšilo, když se jdu proběhnout, tak to není ono. Nešlo to. Takže nebylo zbytí,“ vysvětlil bývalý fotbalista Viktorie Plzeň.

Jak dlouho jste se rozmýšlel nad nabídkou prezidenta klubu dělat sportovního ředitele?

Časový úsek přesně nevím, ale nechal jsem si pár dní na rozmyšlenou. Ale když mi bylo jasné, že už nebudu moct hrát, tak jsem chtěl v Jiskře dál působit, protože celý klub, od šéfa po uklízečku, mně přirostl k srdci. Klub dobře funguje, kabina je vynikající, trenér výborný, super PR oddělení. Jsem rád za tuto příležitost, na kterou jsem se ještě zeptal manželky, protože ona je jediná osoba, které se musím zpovídat, a ta mi to doporučila. Těším se na novou výzvu, beru ji jako další etapu života. Jsem velmi rád, že jsem funkci sportovního ředitele vzal. Uvidíme, jak mně to půjde. Začínám a každý dělá chyby, ale určitě do toho dám maximum jako na hřišti, abych byl klubu prospěšný.