Měl jste velkou radost ze tří bodů?

Ani ne před půlrokem jsem působil ve Viktorii a pořád tam chodím na tréninky s kluky z béčka. V Domažlicích se trénuje čtyřikrát týdně, takže jdu ještě na ranní nebo doplňkové tréninky s béčkem Viktorky. Jsem tedy s kluky v kontaktu a v týmu mám kamarády. Tím byl pro mě zápas zvláštní, ale samozřejmě jsem měl z výhry radost, protože jsem přišel do Domažlic s nějakými cíli, kterým se začínáme přibližovat. Doufám, že takhle budeme pokračovat. To, že jsem šel do Domažlic, byla domluva mezi Viktorkou a Domažlicemi.

Ptal se vás trenér Vaigl, jak na Viktorii B?

V týdnu ne, ale před zápasem se mě ptal, na co bychom si měli dát pozor. Odpověděl jsem mu, že na rozehrávku a že střeďáci jsou hodně tvořiví a šikovní. Proto po nás trenér chtěl, abychom hráli vysoko a napadali rozehrávku soupeře, což se nám od konce prvního poločasu dařilo. Viktorka měla tři vyložené šance, které kdyby skončily gólem, mohly změnit průběh zápasu. Pak rozhodl první gól Péti Mužíka.

Za Viktorii chytal Aleš Hruška, který má starty v Evropské lize a Lize mistrů. Jaký je pocit dát mu gól?

Jo, samozřejmě jsem rád, že jsem dal Hrušounovi gól. Ale pár branek jsem mu dal na tréninku s áčkem Viktorie. I když je to fajn vstřelit mu gól, tak stejnou radost bych měl i v případě vstřeleného gólu jinému brankáři plzeňského béčka. Samozřejmě jsem rád, že jsem překonal ligového gólmana v soutěžním zápase.

Překvapilo vás, že Viktoria B nasadila z A týmu pouze Hrušku?

Čekal jsem Potočného a možná Káčera, ale nečekal jsem Hrušouna. Viktorka se hlavně soustředí na zisk titulu, takže musela jít s plnou palbou na Slovácko. Pak se asi rozhodli, že se Potočný s Káčerem nevejdou do sestavy, ale už nestihli hrát za béčko.

Dal jste gól minulou středu Rakovníku a teď Viktorii B. Už jste se střelecky chytil?

Doufám, že ano. Začínám se začleňovat do sestavy, na hřišti si s kluky více rozumíme, potrénoval jsem s nimi. Doufám, že se už dostávám do herní pohody a že mi to tam bude padat. Proti Rakovníku jsem dal gól, na druhý jsem nahrával. Teď béčku Viktorky jsem dal gól. Góly mně kluci krásně připravili, takže si myslím, že už se začínáme více sehrávat, na hřišti si rozumět. Věřím, že to takhle půjde dál.

