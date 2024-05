Fotbalisté Jiskry Domažlice vyhráli v 27. kole třetiligové ČFL doma nad Českými Budějovicemi B 2:1 a ze druhého místa ztrácejí na první Slavii Praha B tři body. Za Jiskru skórovali Zajíček a Fillo. V neděli 26. května od 10.15 hodin čeká Domažlice klíčový zápas v Praze právě proti béčku Slavie.

ČFL, 27. kolo: Jiskra Domažlice (pruhované dresy) - České Budějovice B 2:1, 18. května 2024. | Foto: Zdroj: TJ Jiskra Domažlice

Všechny tři góly padly v prvních necelých dvaceti minutách utkání. Skóre zápasu otevřel v 8. minutě domácí Jan Zajíček a v 15. minutě zvyšoval Martin Fillo na 2:0. Jenže hosté za minutu snížili díky Práškovi. Výsledkem 2:1 duel i skončil. Jelikož béčko Slavie Praha vyhrálo nad Táborskem 2:0, tak se nezměnil tříbodový rozdíl mezi Jiskrou a Pražany.

Pavel Horváth (trenér Jiskra Domažlice): Zápas hodnotím pozitivně. Fanoušci viděli velmi dobré utkání, troufnu si říct nadstandardní. My jsme vstřelili dva rychlé góly, ale tím jsme se trochu uspokojili, inkasovali a pustili jsme Budějovice do zápasu, ale myslím si, že jsme měli přidat třetí gól a bylo by to klidnější. I přesto jsem spokojený s výkonem mužstva a se třemi body. Příští zápas hrajeme v Praze se Slavií B a tento duel budeme brát jako klíčové utkání sezony. Budeme se ale připravovat standardně, určitě si zhodnotíme zápas s béčkem Budějovic a od úterý se už budeme připravovat na Slavii. Máme nějaké poznatky, chceme si to s ní rozdat a uvidíme, jak utkání dopadne.

