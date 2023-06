Přestože po operaci kolena nemohl v jarní části třetiligové sezony pomoci, s týmem jezdil na každý zápas a svým parťákům a kamarádům držel palce z hlediště. Jinak tomu nebylo ani v baráži o postup do druhé ligy.

Rozhovor s Davidem Limberským. | Video: TJ Jiskra Domažlice

Fotbalista David Limberský byl v sobotní odvetě na půdě Viktorie Žižkov dokonce na střídačce, v zápise o utkání byl totiž vedený jako kondiční trenér. Ani jeho přítomnost ovšem fotbalistům Domažlic k naplnění snu nepomohla.

Viktoria Žižkov vyhrála pod televizním vysílačem před téměř třemi tisícovkami diváků jasně 4:0 a po roce slaví návrat do F:NL. Jiskra, pokud se nestane nic neočekávaného, bude v příští sezoně zase bojovat "jen" ve třetí lize.

„Představovali jsme si to trošku jinak. Chtěli jsme, aby to bylo co nejdéle 0:0, ale to se nám bohužel nepovedlo. Po druhém gólu, kdy to hráč Žižkova trefil fakt krásně, už to bylo skoro na jednu bránu. Žižkov byl celý zápas lepší, my jsme ho možná trefili v ligové formě. Soupeři gratuluji k postupu do druhé ligy," řekl David Limberský po odvetném zápase baráže v obležení novinářů.

Barážová utkání (nejen je) dost prožíval. „Je to nezvyk," poukázal na fakt, že týmu nemohl pomoci přímo na hřišti. „Nejsem ten typ, co v klidu sedí na střídačce, takže jsem to dost prožíval. Ale nic neovlivníte, všechno je to na hráčích a trenérech. My jsme bohužel na Žižkově tahali za kratší konec provazu," uznal pětinásobný český šampion s Viktorií Plzeň.

David Limberský po operaci kolena už začíná běhat a doufá, že by brzy mohl být opět připravený. „Věřím, že za měsíc dva budu stoprocentně ready, a když ne, tak bych asi zvažoval úplný konec kariéry," připustil.

Baráž o F:NL, 2. zápas: FK Viktoria Žižkov - TJ Jiskra Domažlice 4:0 (3:0).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Pokud by mu však predikce vyšly, bude pokračovat v Domažlicích. „Nikde jinde," přislíbil fanouškům Jiskry, která prožila nejúspěšnější sezonu ve své historii. S poměrně velkým náskokem vyhrála svojí třetiligovou skupinu a v baráži potrápila (minimálně v úvodním zápase na Chodsku) profesionální tým z Prahy.

Limberský závěrem ocenil atmosféru, která na stadionech v baráži panovala. „Byla skvělá. Už v Domažlicích přišlo přes dva tisíce lidí, atmosféra byla skvělá, a tady (na Žižkově) to samé," pochválil fanoušky obou táborů, za které by se nestyděli ani v leckterých prvoligových klubech.

Největší hvězda Domažlic fandila na tribuně