„Protože jsme častěji drželi míč na kopačkách. Myslím si, že jsme měli i více šancí, ale nepadá nám to tam. Za tři poslední zápasy máme jen jeden gól. Budeme na tom muset zapracovat, nic jiného nám nezbývá,“ tvrdil Jakub Teršl.

Jako obránce vás musí nula vzadu těšit, ne?

Určitě. Už před dvěma týdny se Slavií Praha B to bylo lepší. V prvním jarním zápase s Pískem jsme dostali tři góly z brejkových situací. Myslím si, že jsme už zlepšili obrannou fázi. V útoku si vypracováváme šance, takže je jen otázka času, kdy nám to tam začne padat.

Od začátku jara jste nevyhráli a nevedlo se vám už od poloviny podzimu.

Táhne se to. Poslední podzimní zápas s Královým Dvorem jsme vyhráli, ale… Je to asi o jedné výhře, kdy protrhneme smůlu a navážeme na šňůru neporazitelnosti. Musíme makat a doufat, že se bude dařit.

V pátek hrajete domácí zápas s prvním Vltavínem, což není snadný soupeř.

Není. Připravíme se na něj. Myslím si, že doma na Vltavín umíme, protože během pěti let, co hraji v Domažlicích, jsme s ním doma snad neprohráli. Vltavín má ale dobré hráče a dobře poskládaný tým, takže to určitě nebude nic lehkého.

FOTO, VIDEO: Jiskra pálila jen do tyčí, v závěru ji zachránil zvednutý praporek

Jak se vám hraje s Davidem Limberským, jak funguje vaše spolupráce?

Je to perfektní spolupráce, protože David mně hodně pomáhá. Nastupoval jsem na postu defenzivního záložníka, ale lépe se cítím na stoperu. Pro mě jsou to cenné zkušenosti, protože hraju celé zápasy a ještě vedle Davida Limberského. Je paráda s ním hrát.

Od 12 let do juniorky jste hrál za Viktorii Plzeň, takže jste se na Limberského chodil dívat?

Ano. Hráčům jsme podávali balony v zápasech Ligy mistrů, Evropské ligy. Všechny úspěchy jsme registrovali a v té době to byli borci.

V Domažlicích teď hraje velký počet fotbalistů, kteří prošli Viktorkou…

Jojo. Není žádným tajemstvím, že Domažlice byly farmou Viktorky. Ale teď je to jiné, protože Viktoria Plzeň má béčko. Když jsem byl v U15 nebo v U16, potkával jsem se se staršími kluky na hřišti v Luční ulici, chodili jsme se koukat na jejich zápasy. Znali jsme se alespoň od vidění.

Velkou zásluhu na chycené penaltě má trenér Kája Míčka, poděkoval Brych