Ve středu na Petříně (4:0) už sice nastoupili Procházka se Svobodou, kteří chyběli minule s béčkem Dukly (3:1), ale celý zápas zůstal jen na lavičce Teršl. „Měl otřes mozku. Po dohodě se sportovním ředitelem Davidem Limberským jsme se rozhodli, že ho ještě necháme odpočívat,“ vysvětloval Vaigl důvod, proč ho nenasadil do hry, ani když musel po půlhodině hry střídat dalšího stopera Čiháka. Toho tedy nahradil Ondřej Oravec. „A odehrál výborný zápas, i když nastoupil po delší době“ pochvaloval si kouč Jiskry, který mluvil i o dalších marodech.

Z minulého zápasu s béčkem Dukly má zlomený nos Matyáš Kodýdek. „To asi bude na delší dobu, doktoři mu dokonce řekli až tři týdny. Ale já doufám, že to tak dlouho nebude a brzy se zapojí do tréninku, i když zpočátku jen lehce. Nějaká maska by to mohla vyřešit,“ chce Vaigl, aby se letní posila z béčka Viktorie Plzeň zapojila co nejrychleji do přípravy.

Jen mezi diváky byl s ortézou ukrajinský bek Stefan Fedak, který má pochroumané vazy v kotníku a bude Jiskře nejspíš chybět delší dobu.

Spokojenost v Domažlicích zatím panuje s bodovým ziskem, kterých má Jiskra na kontě deset. „Vážíme si toho, v kabině je spokojenost a věřím, že i v celém klubu. Pan Ticháček (prezident Jiskry – pozn. aut.) i všichni v Domažlicích jsou zvyklí hrát na špici třetí ligy. Ale sezona bude dlouhá, rozhodovat se bude až na jejím konci,“ prorokoval Pavel Vaigl, který se v létě vrátil do Domažlic a po roce vystřídal Pavla Horvátha.