„Chceme se držet na špici, i když neříkám, že úplně nahoře. Chci abychom dávali hodně branek, ale těší mě i to, že jsme podruhé bez inkasovaného gólu. Gólman Brych má druhou nulu, i to se počítá,“ uvedl domažlický kouč Pavel Vaigl s tím, že výsledek posledního domácího zápasu s Hostouní vypadá jednoznačně, ale nerodil se lehce.

Jiskra se ujala vedení těsně před půlí, kdy se trefil Zajíček, který skóroval potřetí v řadě. „Doufám, že se střelecky probouzí a svými góly nám pomůže,“ těšilo trenéra Vaigla. Podobně úspěšný je i další mladík Kapolka, jenž přidal tři minuty po přestávce druhou branku Domažlic. Další dva góly dali až v závěru střídající hráči Černý a Červený.

| Video: Youtube

Trenér Jiskry řešil v posledním týdnu také rozsáhlou marodku, proti Hostouni mu chybělo pět hráčů. „Bylo nás méně, tři kluci šli do utkání prakticky bez tréninku, předtím měli teploty. Klobouk dolů před nimi,“ pochvaloval si Pavel Vaigl, ale konkrétní z taktického hlediska být nechtěl.

O to víc byl rád, že se začínají prosazovat mladíci, Červený už se střelecky prosadil na plzeňském Petříně i v pohárovém zápase v Kolovči. „Měl už by se posunout k nám do áčka, zaslouží si to. Ale zároveň potřebuje hrát, takže nastupuje i za béčko,“ chválil domažlický kouč jednoho z mladíků.

Ale pochvalu zaslouží podle něho i další – Jahn, Secký, Oravec. „Jsem spokojený, že se prosazují i hráči z lavičky. Je to jenom plus. Musí si věřit, mají budoucnost před sebou. I oni však potřebují větší minutáž. Když budou nejlepší v béčku, pak se můžou se posunout dál,“ doplnil Pavel Vaigl.

„Mají se tady od koho učit, od starších spoluhráčů, když je budou poslouchat, jednou to tady můžou táhnout,“ dodal trenér domažlické Jiskry.