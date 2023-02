Budete na zranění Limberského nějak reagovat? Jak budete řešit obsazení postu stopera? Musíme na tom zapracovat. Zatím tam zkoušíme Tomáše Holíka, protože jinak máme jen dva mladé kluky Jindru Sojku a Kubu Teršla. Chceme se pohybovat dál v popředí tabulky a cítíme, že by to chtělo k nim ještě někoho zkušenějšího.

S divizním béčkem zahájil přípravu Marek Bauer, který se vrací po vleklých zdravotních problémech, nenabízel by se právě on? Máte zprávy, jak je na tom?

Sledujeme ho. Ale dlouho nehrál, ani netrénoval. Uvidíme, jak na tom bude zdravotně. Za béčko už hrál v přípravě a patřil k nejlepším hráčům. Když bude fit, může se stát, že pro něho sáhneme. Víme o něm.

Do startu soutěže zbývá ještě téměř měsíc, že by přišel někdo nový?

Uvidíme, ještě nějaký čas máme. Ale zatím to řešíme z vlastních zdrojů.

Přeštice mají na jaro dva cizince. Kdo posílil nováčka třetí ligy?

Pojďme se ještě vrátit k soustředění, které jste absolvovali v areálu Jiskry…

Byli jsme hlavně na hřišti, ale měli jsme i jeden výběh na dráze a posilovnu. Řekl bych, že jsme tím zakončili hrubou část přípravy. Byly to náročné čtyři dny, ale splnilo to účel. V pondělí dostali kluci volno, mohli zajít do posilovny, ale hlavně byla potřeba regenerace. Od úterý už jedeme zase naplno.

Fotbalisté třetiligových Domažlic během soustředění v areálu Jiskry.Zdroj: Jiří Pojar

Předpokládám však, že už se změní charakter přípravy…

Tréninky už budou vesměs herní. Zatím zůstávají v přípravě všichni kluci. Řekli jsme si, že teprve po 15. únoru by případně mohli jeden dva hráči odejít.

Jaké herní prověrky vás teď čekají?

Teď v sobotu (11. 2.) máme doma divizního lídra Sokol Lom, hraje se od 12 hodin. A týden na to jedeme do Sokolova, soupeře pro generálku zatím pořád ještě hledáme. Všechno už budeme ladit ke startu ČFL.

