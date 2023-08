/FOTOGALERIE, OHLAS/ Dva zápasy, dvě výhry. Fotbalisté třetiligové TJ Jiskra Domažlice odstartovali nový ročník áčkové skupiny FORTUNA ČFL, ve kterém chtějí útočit na prvenství, na výbornou. Na úvod vyhráli v Králově Dvoře těsně 2:1 a stejným výsledkem o víkendu porazili na domácím hřišti i pražský Vltavín, se kterým sice brzy prohrávali, ale ještě do poločasu dokázali skóre otočit a ukořistit další tři body.

Domažlický trenér Pavel Horváth. | Foto: Jindřich Schovanec

„Panovalo nepříjemné počasí, udělalo se z ničeho nic veliké teplo, takže kluci zápas dohrávali s vypětím všech sil, ale tak by to mělo být, protože jsme za to byli odměněni třemi body," uvedl pro jeden z klubových účtů na facebooku domažlický trenér Pavel Horváth. Ten přiznal, že se na Vltavín pilně připravoval.

PODÍVEJTE SE, jak Jiskra porazila na Chodské slavnosti doma Vltavín

„Viděl jsem naživo jejich první zápas s Táborskem (Táborsko B - pozn. autora) a musím říct, že mě Vltavín docela překvapil. Má v týmu spoustu mladých hráčů, kteří si prošli Spartou," vypozoroval osmačtyřicetiletý rodák z Břevnova.

Fotbalisté domažlické Jiskry zdolali na Chodské slavnosti doma Vltavín 2:1.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Byl to v sobotu velmi dobrý soupeř s výborným držením míče, ale my byli produktivnější," poukázal Horváth na jeden z klíčových faktorů napínavého zápasu, v němž vítěznou branku vstřelil stoper Jakub Teršl.

„Myslím si, že jsme tam pak měli ještě další tři gólové šance, a kdybychom přidali třetí branku, mohli jsme zápas dohrávat klidněji. To se nám ovšem nepovedlo, a tak to bylo dramatické až do konce," uznal. „Kluci ale podali v tom velkém teplu velmi dobrý běžecký výkon, vydali se a já jsem spokojený," dodal.

Legenda Viktorie Plzeň, která Domažlice převzala na začátku letní přípravy po konci Pavla Vaigla, jenž přijal novou výzvu v Plzni na Doubravce, okomentovala i pondělní los 2. kola MOL Cupu, v němž Jiskra na konci srpna vyzve druholigovou Příbram. „V Příbrami jsem jako trenér strávil něco málo přes rok, takže pro mě osobně to bude zajímavý zápas. Čeká nás soupeř, který má ambice postoupit do první ligy, takže to bude velká výzva," řekl kouč Jiskry.

