„Bylo to ještě utkání, ve kterém jsme zkoušeli různé herní varianty, někteří hráči nastoupili na jiných postech než jsou zvyklí. Po zranění nastoupil Egon Vůch, ale bude muset ještě zabrat, protože to nebylo ono,“ říkal trenér Jiskry Pavel Vaigl.

TJ Jiskra Domažlice - FK Teplice B 1:1.Zdroj: facebook TJ Jiskra Domažlice / áčko Jiskry

Radost mu udělala nové akvizice v obraně Jindřich Sojka, jenž do kádru přišel z divizních Klatov. „Zatím plní to, co si od něj slibujeme. Odvádí dobrou práci,“ těší Vaigla při zranění dalšího stopera Jakuba Teršla, jenž už je delší dobu mimo hru. A to není fit ani zkušený Bauer, který sledoval zápas z tribuny.

Celkově zkušenému kormidelníkovi udělala radost práce v defenzivě, ale ve hře směrem dopředu to zatím skřípe. „V zápase s Teplicemi jsme si vytvořili hodně šancí, které bychom měli dávat. Na tom musíme zapracovat. Věřím tomu, že když budeme proměňovat brankové příležitosti, budeme vyhrávat,“ má jasno kouč.

Ten závěrem ještě poukázal na několik změn v kádru.„Celkově náš tým v létě teď prošel obměnou a asi bude chvíli trvat, než si to sedne. Věřím však, že to bude brzy,“ dodává Pavel Vaigl, kouč domažlických fotbalistů. První utkání Jiskry v nové sezoně na Vltavíně začíná v sobotu už v 10.15 hodin. Jak dopadne?

