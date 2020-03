Umělá tráva stadionu Viktorie Plzeň v Luční ulici byla v sobotu dějištěm generálky devátého týmu podzimní tabulky ČFL Jiskry Domažlice se šestým celkem divizní skupiny A FC Rokycany.

Favorit v ní těsně zvítězil.

TJ Jiskra Domažlice – FC Rokycany 2:1 (1:1)

Sestava Domažlic: Brych (46. Růžička) – Mlynařík, Teršl, Hrubý, Rychnovský – Brabec, Pavlík, Mužík, Došlý - Černý, Kropáček.

Do druhého poločasu střídali: Matas, Pavlík, Uzlík, Kuhajda a Skopový.

Do utkání nemohli domažličtí trenéři počítat se zraněným Bauerem, naopak už byla do tandemu s tradičním ochráncem domažlické svatyně Lukášem Brychem připravena nová brankářská akvizice Luboš Růžička z Robstavu Přeštice.

Do zápasu vstoupili lépe rokycanští hráči a už po čtvrthodině se dostali do snadného vedení. Gólman Brych totiž nešťastně odkopl míč přímo na protihráče Michala Černého, který pak balon pohodlně nasměroval do prázdné brány – 0:1.

O chvilku později měli domažličtí dvě šance. Obě ale dopadly stejně. Došlý střílel a exdomažlický Houdek v rokycanské brance oba jeho pokusy bravurně vytáhl.

Třetí příležitost Jiskry už však přinesla vyrovnání.

Brabec se dostal do vápna, zasekl míč a byl faulován. Kopala se tak penalta, kterou Došlý suverénně proměnil.

Domažličané po vyrovnání ožili a zatlačili soupeře na jeho polovinu. Došlý ostrým centrem zprava našel Dana Černého, který orazítkoval břevno soupeřovo branky. Vzápětí z levé strany zahrával roh Mužík, k odraženému míči se ve vápně dostal agilní Brabec, ale zamířil jen těsně nad branku Rokycan.

Do druhé půle oba trenéři část kádru prostřídali a výsledkem bylo, že Chodové tlačili a Rokycanští vytvořili blok a důsledně bránili.

Domažlice se tak kýžené vítězné branky dočkaly až tři minuty před koncem. Jejím autorem byl Jan Matas, který stejně po zápase nešetřil kritikou na výkon týmu:

„I když jsme vyhráli, nejsme spokojení, jelikož jsme podali špatný výkon. Asi jsme si po výhrách nad Sencem a Petřínem mysleli, že se Rokycanští porazí sami. Rokycanům se generálka povedla, hrály kompaktně v bloku, vydržely s námi běhat, a to na nás stačilo. My jsme hráli jako profesoři, bez emocí, bez energie a zápalu. Kazili jsme jednoduché přihrávky a centry. Jestli takhle budeme hrát za týden na Spartě, tak nemá smysl tam jezdit. Máme teď týden na to, abychom si to v hlavách srovnali a na Spartu se připravili. Natrénováno máme, naběhaní jsme a hrát fotbal také umíme. Ale musíme začít úplně od základních věcí, plnit je a ne jako s Rokycany. Věřím, že je v našich silách uhrát proti béčku Sparty tři body, ale musíme všichni makat na sto procent!“ láteřil po utkání.

Jen o trochu méně kritický byl záložník Jiskry David Brabec. „Nebylo to úplně utkání, který by nám sedlo. Soupeř hrál dobře a pořád cítil, že by mohl uhrát nějaký příznivý výsledek. Kdybychom v první půli proměnili víc šancí, asi by je to položilo a utkání by skončilo větším rozdílem. Na Spartě to bude velmi náročný zápas, ale věřím, že tam urveme nějaké body,“ neztrácel optimismus před úvodním duelem jarní části sezony třetí nejvyšší české soutěže, kterou Jiskra začne v neděli 8. března na Strahově proti rezervě slavného letenského klubu.

Zápas pro Deník okomentoval také další středopolař chodského týmu Kryštof Pavlík: „Myslím, že se nám dnes utkání herně moc nepovedlo. I když jsme vyhráli, tak bychom měli tým z nižší soutěže určitě přehrávat víc, a to se nám nedařilo. Hráli jsme s míčem dost pomalu, vše nám dlouho trvalo a spousta přihrávek směřovala dozadu. I přesto jsme si vytvořili docela dost šancí, který jsme bohužel neproměnili. Na Spartě to bude obrovsky těžké utkání. Sparta chce postoupit do druhé ligy a k tomu potřebují každý bod. Mají výborný tým, který je doplňovaný hráči z prvoligového áčka. Nám nezbývá nic jiného, než to odmakat na sto procent a předvést úplně jiný výkon než dnes.“

Zkušený záložník Jiskry Petr Došlý to viděl podobně: ,,Chyběl nám klid. Ale jsme rádi, že jsme vyhráli. Je to povzbuzující. Kdyby se nám dařilo v koncovce a napadala tam polovina šancí, tak to bylo někde u šesti branek,“ stručně zhodnotil generálku na mistrovské zápasy.

Posledním přípravným utkáním byl duel v Luční ulici i pro soupeře. „Domažlice v něm vyhrály zaslouženě, a to je ještě vychytal náš brankář Houdek. Měly ještě šest gólových příležitostí., my asi tři. Jsem ale spokojený s výkonem i výsledkem, jen jsem svým klukům vyčetl to, že nesmíme dostávat góly v závěru utkání.

Robert Babor, Jiří Pojar