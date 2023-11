Fotbalisté domažlické Jiskry zakončili podzimní část ČFL domácím vítězstvím nad pražskou Admirou 5:0. Poté, co zdolali druhé béčko Slavie a vyhráli i na hřišti vedoucí Hostouně, je to další cenný skalp týmu z popředí tabulky.

Děkovačka fotbalistů Jiskry po vítězství nad Admirou. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Zase jsme si pomohli standardkou, což se nám v poslední době daří. Máme na to vhodné tipy hráčů. Jednak ty, co je zahrávají, ale i zakončovatele,“ prohlásil po jasném vítězství domažlický kouč Pavel Horváth. Možná je pro jeho tým škoda, že třetí liga teď bude mít přestávku.

„Závěr soutěže se nám povedl, poslední tři zápasy jsme zvládli skvěle. Máme na čem stavět,“ doplnil trenér Jiskry. A těší ho, že výkony jeho týmu mají vzestupnou tendenci. „Kluci pochopili, že i když tady máme skvělé hráče, jenom fotbalem ne každého přehrajeme. Přistoupili na to, že musí hrát náročný fotbal. Odmakat to, a když vydrží na hřišti celý zápas, končí absolutně vyčerpaní. To je základ úspěchu,“ prozradil svoji filozofii Horváth, který se trenérského žezla v Domažlicích ujal v létě, když vystřídal Pavla Vaigla.

V sobotním deštivém odpoledni udeřila Jiskra hned z prvního rohu, kdy se do centru nádherně pověsil Dvořák a poslal míč hlavou do sítě – 1:0. A po chvilce bylo s hosty zle, náběhem za obranu Admiry si řekl o míč Došlý, obhodil si i gólmana Kellera a do prázdné branky zvyšoval ve čtvrté minutě na 2:0.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Domácí fotbalisty ale ani rychlé vedení o dva góly neukolébalo a dál předváděli pohledné akce. Po jedné z nich a přiťuknutí Došlého střílel z hranice šestnáctky těsně vedle Vais. Až po dvaceti minutách se začali osmělovat i hosté, jenže žádnou vážnější šanci si nevypracovali.

Naopak, po brejku Vaise s Došlým, jehož střelu ještě gólman Admiry vyrazil, ale kapitán Mužíka poslal pohotově míč do odkryté branky – 3:0. Na druhé straně co prošlo, pochytal domácí gólman Brych.

Admira šla do druhé půle s odhodláním udělat něco s výsledkem, ale Jiskra jí dala rychle mat. Došlý dalšími dvěma góly během sedmi minut zkompletoval hattrick. Nejprve mu ve 48. minutě připravil po centru Fedaka tutovku Dvořák, aby čtyři minuty poté stejný hráč prodloužil na Jedličku, jenž hlavou posunul na Došlého, který přehodil gólmana Admiry – 5:0.

Došlý načal lídra tabulky. Na třetí ligu máme velmi nadstandardní tým, říká

A za chvíli tak mohl jít střídat, utkání dospělo k jasné výhře domácí Jiskry, která tak přezimuje na třetím místě tabulky. „Náš cíl pořád platí, chceme se poprat o postup. Jsou před námi Hostouň a béčko Slavie, které se určitě bude hlásit k boji o první místo,“ dodal Pavel Horváth.

Jiskra Domažlice – Admira Praha 5:0

Poločas: 3:0

Branky: 4., 48. a 52. Došlý, 3. Dvořák, 33. Mužík.

Rozhodčí: Rejžek – Toucha, Matyš. Bez karet. Diváků: 232.

Jiskra: Brych – Fedak (84. Teršl), Svoboda, Vávra, Rychnovský – Došlý (69. Jahn), Mužík, Pavlík, Vais (59. Fillo) – Jedlička (59. Zajíček), Dvořák (84. Černý).

Admira: Keller – Fric, Venc (57. Konejl), Horák, Herc – Lauko (46. Douděra), Burýšek (57. Kunc) – Čácha, Zahálka, Koutecký (57. Kolář) – Šiler.

