Kdyby to klaplo, o titulu a právu postupu do druhé nejvyšší tuzemské soutěže rozhodne až poslední 29. kolo (30. kolo bylo předehráno), ve kterém Jiskra jede právě k Cábelíkům. Nyní se ale Chodové soustředí na nejbližší utkání s týmem z hlavního města, se kterým se na podzim na jeho hřišti rozešli smírně 1:1.

„Motorlet je dalším soupeřem, kterého máme doma, což je fajn, protože u nich se nám nehraje dobře, je těžké tam vyhrát. V domácím prostředí jsme zkrátka silnější," vyznal se po středeční předehrávce 30. kola s Povltavskou fotbalovou akademií, kterou Jiskra porazila jednoznačně 4:1, domažlický fotbalista Petr Došlý, jenž se na výhře podílel dvěma góly.

13. kolo FORTUNA ČFL, skupina A: FK Motorlet Praha - TJ Jiskra Domažlice 1:1.Zdroj: Deník/Martin Mangl

A co považuje za správný recept na úspěch? „Nečeká nás nic jednoduchého, to určitě ne. Soupeř podle mě přijede poctivě bránit. My musíme být trpěliví a rychlí v kombinaci. Určitě by nám moc pomohl brzký gól," míní jednatřicetiletý rychlík. „Uděláme všechno pro to, abychom byli nahoře a závěr soutěž co nejvíce zdramatizovali," dodává Došlý.

FOTO, VIDEO: Jiskra skolila Povltavskou FA a poskočila na druhé místo ČFL!

Na sobotní veledůležitý i atraktivní zápas zve fanoušky hlavní trenér Pavel Vaigl i prezident klubu Jaroslav Ticháček. „Chtěl bych poděkovat lidem, kteří nás ve středu proti Povltavské FA hnali dopředu a rád bych je pozval na zápas proti Motorletu, aby nás přišli podpořit. Pro nás to bude hodně důležité utkání," řekl trenér chodského celku a aktuálně druhého týmu tabulky Pavel Vaigl.

„Pojďme povzbudit pořádně áčko v boji o vítězství v ČFL, je to historická událost," doplnil na klubovém webu prezident klubu TJ Jiskra Domažlice Jaroslav Ticháček. Ve hře o třetiligový trůn jsou čtyři celky - Vltavín, Jiskra Domažlice, Králův Dvůr a béčko Slavie Praha. Matematickou, byť nepříliš pravděpodobnou šanci na prvenství, má ještě také pátá rezerva Viktorie Plzeň, která na první příčku ztrácí dvě kola před koncem pět bodů.

Program 29. kola FORTUNA ČFL A - sobota 10.15: Admira Praha - Povltavská FA, SK Benešov - Slavia Karlovy Vary, Loko Vltavín - Králův Dvůr, 15.30: 1. FK Příbram B - Sokol Hostouň, 17.00: Jiskra Domažlice - Motorlet Praha, neděle 10.15: Slavia Praha B - Písek, 10.30: Viktoria Plzeň B - Baník Sokolov.

