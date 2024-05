"Stoprocentně vítám, že se ještě potkáme. Podzimní zápas nám ukázal, že můžeme hrát s každým a že nikdo v soutěži není neporazitelný (Jiskra doma porazila Slavii B 3:2, pozn. aut.). Bohužel jsme zase prospali podzim. Na druhou stranu jsme se sehrávali, protože přišlo spoustu nových hráčů, nový trenér. Pokud bychom se dostali na ještě těsnější kontakt, zápas se Slavií B by měl obrovský náboj a bylo by to utkání jara," uvedl Došlý.

Domažlice mají oproti rivalovi nevýhodu v tom, že si nemohou sáhnout do A týmu pro prvoligové fotbalisty. O víkendu hrál 66 minut za béčko Slavie reprezentant do 21 let a člen širšího kádru národního týmu Matěj Jurásek.

"Nejsme v jednoduché situaci co se týče zraněných nebo indisponovaných hráčů. Ale někteří hrajeme třetí ligu jedenáct dvanáct let a viděli jsme, že někdy nedělá dobrotu, když B tým nabijete zvučnými jmény z prvoligového áčka. Porazili jsme takhle Spartu B i Viktorii Plzeň B. My se naopak na to těšíme, pro mladší kluky nebo hráče, kteří chtějí ve fotbale něco dokázat to bude pozitivní, protože zápas bude mít větší kvalitu, což každého vyhecuje k co nejlepšímu výkonu," tvrdil ofenzivní fotbalista Jiskry Domažlice.

VIDEO: Zapalte Luby, Miloš je náš prezident, skandovali fanoušci Kolovče

Jak již bylo řečeno, Chodové vyhráli v Písku 2:1, když ukidňující branku na 2:0 vstřelil v 85. minutě Martin Fillo. "Zápas jsme mohli rozhodnout dříve a nenechat to až do konce, kdy Martin dával gól. Předtím jsme si vytvořili šance z brejků, takže byla příležitost navýšit náskok dříve. Po posledním rohu jsme inkasovali na 2:1, ale věděli jsme, že je konec zápasu a že už vyhrajeme," popsal Petr Došlý.

V pátek (17.30) hrají Domažlice doma s týmem Táborsko akademie. "Nečeká nás jednoduchý soupeř, mužstvo má kvalitu. V kádru má hráče na pomezí druhé a třetí ligy, někdo si občas přijde zahrát i z širšího kádru druholigového týmu (FC SILON Táborsko, pozn. aut.). Ve zbývajících zápasech sezony bude záležet na nás, jak budeme disciplinovaní, plnit defenzivní úkoly, což se nám na jaře relatvně daří, protože nedostáváme moc gólů. Velké plus bude domácí prostředí, protože za vítězstvím a přiblížení se velkému finále nás poženou fanoušci," pravil Došlý.

FOTO: Další a cenné vítězství. Třetiligové Domažlice zdolaly domácí Písek