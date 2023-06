Tričko pražského klubu měl na sobě i hokejový expert a komentátor Robert Záruba, jehož syn Viktor hraje za Admiru. Když s pivkem v ruce usedl na tribunu stadionu v Kobylisích, hned s prvními doušky zlatavého moku posmutněl. Už v páté minutě prošel domažlický Černý přes obránce a další mladík Zajíček pohotovou střelou otevřel skóre. Domácí Šiler ale před půlí vyrovnal a pak už předehrávka 30. kola ČFL dospěla k remíze 1:1.

FORTUNA ČFL, skupina A, 30. kolo: FK Admira Praha - TJ Jiskra Domažlice (modré dresy)1:1. | Video: Deník/Martin Mangl

Z břehu za domažlickou tribunou zápas sledoval i bývalý reprezentant Michal Horňák, trenér Viktorie Žižkov – domažlického soupeře v baráži. Ale ještě před koncem se zvedl a odešel… Jeho protějšek Pavel Vaigl totiž nechal většinu opor jen na lavičce. Gólman Čerepko, stoper Teršl a kapitán Mužík zasáhli do hry až ve druhé půli, útočník Dvořák a středopolař Pavlík vůbec, další zkušení záložníci Vůch s Došlým do Prahy ani nedorazili.

„My se soustředíme na sebe. Potřebovali jsme starší kluky pošetřit, nechtěli jsme, aby se někdo zranil,“ odmítl po zápase domažlický trenér Pavel Vaigl, že by trumfy Jiskry ukryl schválně. Michal Horňák ale bude mít podle něho i tak dostatek informací. „Viděl jsem ho tak na pěti šesti našich zápasech. Bude nás mít dobře načtené,“ usmíval se trenér Jiskry. I on hru soupeře sleduje. „Máme videa z jejich zápasů, byli jsme se také podívat osobně,“ přiznal Vaigl.

Úvodní zápas baráže je na programu ve středu 14. června od 17 hodin v Domažlicích. „Hrajeme doma, dáme do toho všechno. Potřebujeme to zvládnout, abychom uhráli výsledek, který nám dá naději i do odvety," dodal kouč Jiskry. Odveta se hraje 17. června od 10.15 hodin na Žižkově.

