Jiskra se chce rvát o postup. Týmu věřím, prohlásil trenér Pavel Vaigl

Domažlická Jiskra se chystá na svoji jedenáctou sezonu v České fotbalové lize, v níž by ráda zabojovala o postup do druhé nejvyšší soutěže. „O mně je známé, že chci vždycky vyhrávat. Chceme postoupit, vyhlašujeme to dopředu. Netajíme se tím, i když si na sebe tak trochu pleteme bič,“ prohlásil prezident klubu Jaroslav Ticháček, když na konci června představoval nejzvučnější posilu v historii klubu.

Jiskra se chce rvát o postup. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Po konci profesionální kariéry se z Plzně posunul na Chodsko zkušený obránce David Limberský, jenž tak splnil slib, který dal prezidentovi domažlického klubu a zamířil za kamarádem Pavlem Vaiglem, trenérem Jiskry. V závěru přípravy sice Limberského přibrzdil pozitivní test na covid, ale v sobotu by měl být k druholigové domácí premiéře s Vyšehradem nachystaný. „David chodí běhat, hraje tenis, pracuje na sobě. Nevím, jestli naskočí v prvním kole hned od začátku, ale věřím, že to bude pro klub obrovská posila,“ prohlásil domažlický kouč Pavel Vaigl. David Limberský v dresu Domažlic.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ V minulé nedokončené sezoně dovedl Jiskru na druhé místo a jen o vlásek jí unikl postup o soutěž výš, který nakonec bralo béčko Sparty. Úkol pro nadcházející sezonu je tak jasný, porvat se o postup do druhé ligy. Na závěr přípravy absolvovali domažličtí fotbalisté dva zápasy během dvou dnů. Nejprve remizovali v Hradci u Stoda s divizními Rokycany 2:2 a pak porazili doma plzeňský Petřín 5:3. Cílem je hrát tak, aby nás to bavilo, tvrdí tlumačovský trenér Čadek Přečíst článek › „Prostřídali jsme sestavu, protože jako generálku jsme brali utkání s Petřínem,“ upřesnil Vaigl. Nastoupil už i vytáhlý útočník Dušan Pinc, který přichází z Viktorie Plzeň, ale má i prvoligové zkušenosti z prvoligové Příbrami a naposledy hrál za Táborsko. „Byl na zkoušce v Opavě a Teplicích. Ale nakonec bude u nás, měl by nám pomoct. Je to vysoký útočník, popere se o místo s Fandou Dvořákem a Danem Černým. Konkurence je potřeba,“ doplnil domažlický kouč, který si ofenzivu svého celku v posledních přípravných zápasech pochvaloval. „V útočné fázi to bylo perfektní, chceme bavit diváky, dávat góly. Ale v defenzivě nemůžeme dělat takové chyby,“ našel i negativa. Oporou mužstva bude kapitán Petr Mužík.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ Na úvod letošního ročníku druhé ligy čeká domažlickou Jiskru doma Vyšehrad, který hrál v minulé sezoně druhou ligu. Bude to tedy ideální měřítko, co se týče postupových ambicí. "Vyšehrad bude ve třetí lize patřit k tomu lepšímu,“ prorokoval útočník Dušan Pinc, kterého čeká pikantní zápas hned ve druhém kole na hřišti Písku, kde působil v mládeži a pak i v áčku. Budou v kraji zase v roli otloukánka? Kucharič: Chceme se zlepšovat Přečíst článek › Za favority považují Domažličtí i béčka prvoligových klubů pražské Slavie a plzeňské Viktorie nebo Vltavín. „Já hlavně doufám, že se nahoře v tabulce budeme pohybovat my,“ doplnil kapitán týmu Petr Mužík, který v Domažlicích působí už třináctou sezonu a je tedy služebně nejstarší… „Myslím, že jsme na soutěž dobře připravení, týmu věřím. A věřím, že budeme předvádět atraktivní fotbal od úvodního kola. Hrajeme doma, chceme se divákům předvést v co nejlepším světle,“ pronesl trenér Pavel Vaigl. Kromě Limberského měl zdravotní trable i Vojtěch Černý, který má v sádře kotník. Zranění trápilo i Petra Došlého, ale už je fit. Sušice přehrála favorita z kraje. Hrdinou utkání se stal dvougólový mladík Míčka Přečíst článek ›

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu