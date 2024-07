O branky proti béčku Českých Budějovic se podělili ostřílení šutéři Dvořák s Došlým a nováčci Kodýdek s Kapolkou. Posledně jmenovaného, který přišel z Mariánských Lázní, zmínil v pozápasovém hodnocení i staronový domažlický trenér Pavel Vaigl. „Musím ho pochválit. Bojuje, maká, tak by to mělo být,“ uvedl 48letý kouč na adresu jednoho ze šesti nováčků v dresu Jiskry po vítězství 4:2.

„Zvlášť za první půli musím kluky pochválit, plnili jsme věci, které jsme si řekli. Vedli jsme 3:0, fotbal se musel divákům líbit. Na konci jsme si však nechali dát branku, a když jsme po přestávce prostřídali sedm hráčů, chvilku trvalo, než jsme se zase dostali do tempa. Ale celkově jsem spokojený,“ zhodnotil Pavel Vaigl zápas s rezervou Českých Budějovic a přiznal, že po divoké přestřelce v Kolovči (10:5) měl s hráči důslednou domluvu. „S defenzivou jsme tam nemohli být spokojení, v kabině jsme si to vyříkali, takhle laciné góly nemůžeme dostávat,“ zlobil se kouč Jiskry.

Potvrdil, že zvlášť některým hráčům pořádně vyčinil. „Nechce nikoho jmenovat, chceme se prezentovat jako tým. Kdyby si někdo chtěl dělat co chce, nemůže hrát. Je to třetí liga, v Domažlicích jsou vždycky nejvyšší ambice a tomu se musí každý podřídit,“ naznačil Vaigl, že nehodlá tolerovat nedisciplinovanost.

Naopak ho těší, že jeho tým opět střílí hodně branek, po deseti gólech do sítě nováčka krajského přeboru se teď trefil čtyřikrát i proti týmu z ČFL. Potěšitelný je i zdravotní stav, v Postřekově chyběl jen ukrajinský gólman Čerepko (problémy s prstem), po nepříjemné zlomenině už se vrátil do sestavy i Jonáš Vais. K dispozici tak má 18 hráčů plus tři gólmany. „Je obrovsky důležité, aby kluci zůstali zdraví. Kdyby nám měli vypadnout dva tři důležití hráči, bylo by to složité,“ přiznal Vaigl. S výraznějším doplněním kádru už příliš nepočítá.

„Na první mistrák s Táborskem jsme se dobře naladili. Chtěl bych pozvat co nejvíc diváků, aby nás přišli povzbudit. My jim to snad vrátíme povedeným výkonem a vítězství,“ doplnil Pavel Vaigl. Domažlická Jiskra začíná tradičně doma na Chodské slavnosti, hraje se v sobotu 10. srpna od 15 hodin.