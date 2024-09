S Radimem Řezníkem v základní sestavě nastoupila Jiskra Domažlice do dohrávky šestého kola třetí ligy na hřišti Viktorie Plzeň B. Do té doby neporažená Jiskra prohrála derby 1:2 gólem z 93. minuty. Nelze nezmínit, že za stavu 0:1 neproměnil domažlický Jonáš Vais penaltu.

„Jsme smutní, protože ten gól padl v poslední minutě. Na tu situaci se ale musím podívat, protože naši kluci hlásili ofsajd, protože dva až tři metry za obranou ležel hráč,“ řekl trenér Jiskry Domažlice Pavel Vaigl.

Kouč poraženého mužstva pogratuloval Viktorii B ke třem bodům.

„Utkání jsme nezačali úplně dobře. Hrálo se ve středu, což je něco jiného, protože kluci chodí do práce. Od 20. minuty jsme srovnali hru a ve druhé půli jsme byli o trochu lepší. Do vápna létaly centry od Radima Řezníka, před koncem Franta Dvořák neproměnil šanci. Ale je to fotbal,“ pravil Vaigl.

Viktoria Plzeň B - Jiskra Domažlice 2:1 | Video: Jiří Pojar

V 16. minutě otevřel gólový účet domácí Planeta. Pět minut před koncem první půle fauloval gólman Vlček Kodýdka, ale nařízený pokutový kop neproměnil Vais.

„Myslím si, že neproměněná penalta nerozhodla zápas,“ tvrdil trenér Jiskry.

V 51. minutě hosté vyrovnali díky Dvořákovi. Zápas rozhodl v 93. minutě Hašek.

Ztráta bodů je pro Jiskru komplikace v boji o prvenství. „Zatím jsme nikde nevyhlašovali, že bychom měli být první. Soutěž bude hodně dlouhá a každý zápas bude strašně těžký,“ prohlásil Pavel Vaigl.

Už v sobotu od 10.15 hodin hraje Jiskra v Praze proti týmu Loko Praha.