Prohrávali 0:1, záhy přišli o vyloučeného kapitána, ale fotbalisté Jiskry Domažlice se nezhroutili a v deseti otočili nepříznivý vývoj zápasu a zvítězili 2:1. V utkání 29. kola třetiligové ČFL vyhrála druhá Jiskra doma nad pátou Hostouní. Hosté vedli od 12. minuty, na konci první půle vyrovnal František Dvořák a v 53. minutě rozhodl Tomáš Jedlička.

ČFL, 29. kolo: Jiskra Domažlice (v modrém) - Sokol Hostouň 2:1, 1. června 2024. | Foto: /Zdroj: Jiskra Domažlice

"Nedělám to často, ale po zápase jsem musel klukům říct své pocity, které byly skvělé. Odehráli jsme jeden z nejlepších zápasů sezony, byť jsme hráli asi od 20. minuty v deseti hráčích. I přesto jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem Hostouni, která je velmi silná. Kluci makali jeden za druhého, ale byla tam i přidaná hodnota fotbalu. Po tomto zápase jsem hrozně spokojený a šťastný," řekl trenér Domažlic Pavel Horváth ve videorozhovoru pro klubové sociální sítě.

Ve 23. minutě rozhodčí Severýn udělil kapitánovi Jiskry Petru Mužíkovi žlutou kartu, ale svůj verdikt záhy změnil a vytáhl červenou.

"Co na to říkám? Od toho jsou tam rozhodčí. Budu to respektovat, viděl jsem to z dálky. Bohužel padla červená karta, ale nakonec jsme utkání zvládli i bez Petra," uvedl Horváth.

V posledním kole hraje domažlická Jiskra na hřišti Admiry Praha (8. června, 10.15 hodin).

VIDEO: Neuznané góly Domažlic ve šlágru. Divili se Kolář i Tecl, tvrdí Dvořák