Jaký to byl zápas?

Ze začátku vyrovnaný. Bohužel jsme v 7. minutě opět inkasovali první gól, při němž jsme měli špatně obsazené protihráče. Ve 20. minutě po krásné akci srovnal Vojta Černý, kterému po centru Mužíka nádherně Dvořák prsama sklepl balon. Poté jsme obdrželi gól opět kvůli špatnému obsazení soupeřových hráčů. Srovnali jsme Danem Černým po vybojovaném míči díky Mužíkovi. Pak nás dvakrát podržel gólman Růžička. V 79. a 85. minutě jsme rozhodli dvěma góly z rohu, trefili se Teršl a Vojta Černý.

Splnilo utkání účel?

Zápas nám dal hodně. Vyzkoušeli jsme hráče na jiných postech, takže jsme poznali nové varianty, které můžeme využít. Bohužel nemohli nastoupit Mlynařík a Petr Došlý, proto jsme se s trenérem B týmu Javorským domluvili na výpůjčce Míry Hojdy a Ondry Sloupa. Míra hrál poločas a Ondra 30 minut. Nezklamali a pomohli nám. Opět se ukázala dobrá spolupráce mezi A a B týmem.

Domažlice rozhodly už v první půli, druhá se kouči Vaiglovi nelíbila

Jak jsou na tom ostatní zranění hráči?

Zdravotní stav Marka Bauera se bohužel nelepší. Ondra Vaněk je v péči doktora Zemana a má mu píchat plazmu, takže se uvidí, jak to bude dál.

Chystáte se ještě posílit stávající kádr?

Na dobré cestě je příchod útočníka Vrby z Viktorie Plzeň (20letý fotbalista, který na podzim odehrál za B tým Viktorie osm zápasů v ČFL a dal pět gólů, pozn. aut.), kterého jsme chtěli. Potřebujeme rychlého útočníka, ten nám chybí.

Jak probíhá příprava?

Minulé pondělí jsme byli na hřišti v Domažlicích, v úterý jsme měli předposlední těžší běžecký trénink v Plzni. Do toho nám zavolal Pavel Horváth (asistent trenéra Viktorie Plzeň, pozn. aut.), že by Viktorka potřebovala sehrát tréninkový zápas, aby více vytížila hráče, kteří tolik nenastupují v A týmu. Na to jsme samozřejmě přistoupili, protože zápasy s Viktorkou jsou pro hráče za odměnu. Máme radost, že se podařilo navázat spolupráci a že Viktoria chce s námi opět hrát. Což za bývalého trenéra Guľy bohužel nebylo.

FOTO: Domažlice porazily na úvod přípravy i bez Limberského plzeňský Petřín