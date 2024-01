Fotbalisté Jiskry Domažlice si na závěr prvního týdne zimní přípravy na jarní boje ČFL pozvali k zápasu FC Křimice a s chutí si zastříleli. Účastníka I. A třídy porazili vysoko 16:1, čtyřikrát se trefil útočník Jan Zajíček.

Domažlický fotbalista Jonáš Vais v přípravném zápase s Křimicemi. | Foto: Jiskra Domažlice

„Výsledek je pro soupeře až příliš krutý, dali jsme jim hodně gólů. Naši kluci k zápasu přistoupili skvěle, s tím jsem spokojený,“ pochvaloval si domažlický trenér Pavel Horváth. Mrzelo ho jen zranění Vávry, ale věří, že nepůjde o nic vážného.

Poprvé se v dresu Jiskry představila jediná zimní posila Adam Čihák a také 19letý Jakub Secký, jenž se loni vrátil z béčka Viktorie Plzeň.

Zdroj: Youtube

„Pro něho je to velká zkušenost, má tam náznaky dobrých věcí,“ pochválil mladíka trenér Jiskry.

„Dám do toho maximum, porvu se o místo v sestavě,“ slibuje fotbalista, který byl i v reprezentaci do 19 let.

„Věřím, že šance v sezoně přijde. Doufám, že se chytím. Trenér Horváth nám dává pěkný záhul, a to je jenom dobře,“ doplnil Jakub Secký.

Další příprava čeká Jiskru až 3. února v Táboře.