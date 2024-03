Cestu fotbalistů Jiskry Domažlice za vítězstvím v prvním jarním kole nad Královým Dvorem odšpuntovala v první půli jediná zimní posila Adama Čihák. Další góly přidali po přestávce střídající hráči Jonáš Vais a Stanislav Vávra, jeden gól si hosté vstřelili sami.

Domažlický Adam Čihák se raduje v klubku spoluhráčů z první trefy v dresu Jiskry. | Foto: Jiskra Domažlice

„Jsem spokojený, 4:0 je výborný výsledek,“ pochvaloval si domažlický trenér Pavel Horváth, který v jarní premiéře postrádal exligisty Martina Filla (nemoc) a Václava Procházku (zraněné rameno). Ale připustil, že jeho týmu chvilku trvalo, než se rozjel.

„Zpočátku nám dělalo problém rozestavení, ale dali jsme gól a pak už jsme byli lepší, zaslouženě jsme vyhráli,“ doplnil trenér Jiskry a připomněl, že za bezbrankového stavu zahrozil i soupeř.

„Královák měl taky jednu velkou šanci, ale nedal. My jsme ještě dvakrát nastřelili břevno a byli tam i další šance. Hráli jsme dobře, ale byl to první zápas, musíme minimálně takové výkony zopakovat,“ uzavřel Pavel Horváth hodnocení zápasu.

Jeho svěřenci potvrzovali od úvodních minut roli favorita, hned ve druhé minutě obral Zajíček o míč jednoho z obránců, ale jeho pokus kryl gólman Králova Dvora. Vzápětí měl štěstí, když Došlého hlavička jen o kousek minula tyčku. Ve 14. minutě se zakončení Dvořáka sneslo na břevno.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Teprve pak zahrozili i hosté, Patrovský však po brejku v jasné šanci branku netrefil. Další břevno pak zazvonilo po hlavičce Dvořáka, tentokrát už měla dostatečnou razanci. Až ve 29. minutě Jiskra otevřela skóre, když se dlouhý aut Fedaka dostal až k Čihákovi na zadní tyči a zkušený stoper uklidil míč do sítě – 1:0.

Ani pak domácí nepolevili, ve 34. minutě si na ofsajdovou hranu naběhl Zajíček, ale svůj únik nezakončil přesně a tak šla Jiskry do kabin s nejtěsnějším náskokem.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Deset minut po přestávce pálil po závaru před brankou hostů Došlý jen do gólmana, ale začínali už zlobit i hosté z Králova Dvora. A tak trenér Horváth zareagoval v 58. minutě hned trojnásobným střídáním a měl šťastnou ruku.

Necelé dvě minuty stačili, padl druhý gól, na němž se podíleli dva noví hráči. Po dlouhém centru Fedaka se dostal míč k Vávrovi, který ho přiťukl Vaisovi a ten nedal nádherno ranou gólmanovi šanci – 2:0. Autor druhé branky se podílel i na té třetí, když si před ním srazil míč do vlastní sítě stoper Chocholoušek – 3:0. Jeden ze tří hráčů hostů, který prošel i Jiskrou, společně s ním to byli i střední záložník Hradecký a útočník Dan Černý. Všichni tři přišli do Králova Dvora z konkurenčního Robstavu.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

No a čtvrtou branku přidal po parádním pasu Fedaka a následném sólu další střídající hráč Vávra, pak už už Jiskra dovedla zápas k poklidnému vítězství 4:0. Domažlicím nahrála i dopolední porážka druhé Hostouně s rezervou Českých Budějovic (0:1), na druhé místo už tak ztrácí jediný bodík.

„My se díváme hlavně na sebe zápasů do konce soutěže bude ještě strašně moc. Je předčasné koukat na tabulku, spíš se musíme soustředit, abychom my vyhrávali

Jiskra Domažlice – FK Krrálův Dvůr 4:0

Poločas: 1:0.

Branky: 28. Čihák, 60. Vais, 71. Chocholoušek vlastní, 74. Vávra.

Rozhodčí: Černý – Severýn, Hes. ŽK: Zajíček – Kraus. Diváků: 346.

Sestava Domažlice: Brych – Fedak, Svoboda, Čihák, Rychnovský – Došlý (58. Vávra), Mužík (80. Teršl), Pavlík, Aubrecht (58. Vais) – Zajíček (58. Jedlička), Dvořák (80. Jahn).