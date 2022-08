Jenže pak se rozjetý stroj lehce zadrhl a Jiskra vypadla z boje o postupové příčky. Když se do něho pár kol před koncem soutěže zase vrátila, přišla další zaváhání a bylo po nadějích. Ale i konečná pátá příčka byla potvrzením, že Domažlice patří trvale k těm lepším celkům v ČFL.

A vedení klubu by v tom rádo pokračovalo i v nadcházející sezoně. Proto také posílilo na funkcionářském poli, v nové funkci sportovního ředitele jde do sezony Zdeněk Bečka, někdejší asistent trenéra Pavla Vrby z Plzně, Sparty, ale i bulharského Ludogorce Razgrad, který se vrací do dobře známého prostředí.

„Už tady působil s trenérem Zdeňkem Michálkem. Chceme využít jeho zkušeností. Věříme, že to přinese další efekt,“ uvedl na Bečkovu adresu Jaroslav Ticháček, šéf fotbalistů domažlické Jiskry.

„Bude koordinovat práci všech trenérů v klubu, od áčka až po mládež. Bude sledovat hráče, které máme na hostování, úkolů bude víc,“ upřesnil Ticháček Bečkovu náplň práce. Realizační kádr třetiligového áčka ale zůstane beze změn na čele s hlavním koučem Pavlem Vaiglem, který se nejvyšších cílů nebojí.

„Pan Ticháček je perfekcionalista, ten bude chtít být první. Je ambiciózní, tak to má být. Já bych si to samozřejmě přál též, ale trocha skromnosti neuškodí. Nicméně Domažlice patří na čelo soutěže, protože na to mají tým. Takže já budu spokojen, když se budeme pohybovat na špici ČFL,“ doplnil trenér Vaigl.

Vysokým ambicím odpovídal i letní pohyb v hráčském kádru, z něhož téměř nikdo neodešel. Přišli prověření borci, jenže v přípravě trápila Domažlice zranění. Teprve úvod soutěže ukáže, jak se to promítne do jejich výkonů.

Soupiska TJ Jiskra Domažlice - podzim 2022

Brankáři: Lukáš Brych (94), Luboš Růžička (88), Lukáš Červený (01), Andrej Čerepko (97). Obránci: Marek Bauer (89), Jakub Teršl (97), Martin Hrubý (92), Martin Rychnovský (98), Michal Mlynařík (94), David Limberský (83), Tomáš Holík (99), Štefan Fedak (98). Záložníci: Petr Mužík (86), Petr Došlý (90), David Brabec (96), Kryštof Pavlík (99), Tomáš Kuhajda (01), Egon Vůch (91),Václav Uzlík (00), Karel Jahn (03), František Holík (03), Marek Nedvěd (03), Ladislav Janča (03), Kryštof Bilik (01). Útočníci: František Dvořák (92), Stanislav Vávra (93), Vojtěch Černý (01), Jan Zajíček (02), Filip Velfl (03). Přišli: Vávra a Nedvěd (Viagem Příbram), Fedak (FC Užhorod, Ukr.), Holík a Janča (Viktoria Plzeň B), Velfl a Bilik (Plzeň Petřín), Zajíček a Sojka (SK Klatovy 1898), Čerepko (v jednání, Ukrajina). Odešli: Daniel Černý (Přeštice), Vrba (Viktoria Plzeň), v jednání odchod Uzlík (SRN), Kraml (Přeštice).



Trenér: Pavel Vaigl. Asistent trenéra: Petr Dobrý. Trenér gólmanů: Karel Mička. Manažer: Tomáš Stehlík. Masér: Stanislav Hrnčíř. Prezident klubu: Jaroslav Ticháček. Viceprezident: Ivan Rybár. Provozní ředitel, ekonom: Karel Sladký. Jednatel: Václav Sladký. PR manažer: Jiří Pojar. Sportovní ředitel: Zdeněk Bečka. Sportovní ředitel mládeže: Antonín Vlček st. Vedoucí SCM: Oldřich Timura. Člen výboru: Jiří Schlägel.

