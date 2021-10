Ve třech zbývajících zápasech musíme urvat co nejvíce bodů. Máme dvě utkání doma a jedno venku a do každého musíme jít na sto procent. V současnosti je pro nás každý zápas strašně těžký. Na začátku sezony jsme zvládli těžký los, ale přijatelnější los v závěru podzimu nezvládáme. Za své působení v Domažlicích jsem nezažil, abychom z osmi zápasů vyhráli jen jeden. Nerozumím tomu, přeci jsme nezapomněli hrát fotbal.

Doufám, že ano. Ale samozřejmě je to na trenérech. Změnu jsme už udělali, ale nevyšlo to (prohrané utkání se Sokolovem odchytal Luboš Růžička, pozn. aut.).

Ve Varech jsem nic nechytil, dostal jsem tři góly, takže strašný. Když se na to podívám celkově, tak poslední dobou dostáváme hodně gólů. Situace není optimální.

Jde o druhou porážku s týmem ze suterénu tabulky. O čem to svědčí a dá se z toho něco usuzovat?

Určitě v nás hráčích. Neexistuje omluva pro to, abychom prohráli 0:3 ve Varech. Máme kvalitní mužstvo, ale nedaří se nám. Každý zápas vypadá stejně – snažíme se hrát, půl hodiny hrajeme na půlce soupeře, máme šance na vstřelení gólů, ale nedáme.

