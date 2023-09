„Stefi (Fedak) měl balon proti noze, dal krásný centr před branku. Já jsem si na zakončení věřil, šel jsem do toho, předskočil jsem obránce,“ popisoval Tomáš Jedlička svoji první trefu, celkově třetí v dresu Domažlic.

Ještě během úvodní čtvrthodiny přidal 20letý útočník druhý gól a opět v tom měl prsty ukrajinský obránce Stefan Fedak. „Získal balon u střídaček, byla tam obrovská díra, tak jsem si do ní naběhl,“ pochválil mladý forvard spoluhráče za dvě nezištné přihrávky. A když se v 18. minutě trefil nádhernou ranou z trestného kopu domažlický kapitán Petr Mužík, bylo téměř rozhodnuto.

„Čekali jsme těžký zápas, ale dneska jsme si to ulehčili, když jsme v první půli vstřelili tři rychlé branky,“ okomentoval Tomáš Jedlička vedení 3:0.

„Pak už jsme to celkem v klidu dohráli do vítězného konce,“ doplnil. Karlovarské Slavii se povedlo ve druhé půli snížit na konečných 3:1.

Teď už se můžou Domažlice soustředit na nedělní utkání na hřišti béčka pražské Dukly. „Nečeká nás tam nic lehkého. Ale my budeme chtít navázat na tento dobrý výkon a odvézt tři body,“ prohlásil útočník Jiskry.

Doma se představí opět za 14 dní, když hostí v sobotu 23. září od 17.30 hodin další pražský tým Motorlet.

Ale pozornost Domažlic se upíná i ke středečnímu losu 2. kola MOL Cupu.

„Byl bych rád za nějaké velké jméno – Sparta, Slavie, Viktorka Plzeň nebo Baník Ostrava,“ přál si Jedlička.

Před rokem zastavila domažlickou cestu pohárem právě Sparta. „Je to motivace, zahrát si proti některému z těchto velkých celků, byl by to zážitek,“ dodal fotbalista, který je odchovancem právě plzeňské Viktorie.

V jejím dresu dokonce za trenéra Michala Bílka nakoukl v zimě 2022 do přípravy áčka. Poprvé střídal Beauguela v utkání s Ústím. „Tomáš nás příjemně překvapil, určitě ještě šanci dostane,“ říkal Pavel Horváth, tehdejší asistent v Plzni. Ale na trvalé místo v kádru to nebylo, minulou sezonu tak Jedlička hostoval v druholigové Chrudimi. Teď si ho právě Horváth přivedl do Jiskry.