Po incidentu došlo na hřišti k ostré výměně názorů, některé chasníky museli krotit méně impulzivní spoluhráči. Hlavní arbitr duelu pak celou situaci vyřešil tak trochu šalamounsky – Domažlicím vzal výhodu rohového kopu a raději zápas, který nakonec skončil nerozhodně 1:1, ukončil.

13. kolo FORTUNA ČFL, skupina A: FK Motorlet Praha (modří) - TJ Jiskra Domažlice (hráči v bílých dresech) 1:1 (1:1).Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Každý měl v tu chvíli na inkriminovaný moment svůj názor, snažil se ho předhodit rozhodčímu a vznikla z toho taková strkanice,“ vysvětloval domažlický fotbalista Kryštof Pavlík (na titulním snímku vlevo), který měl o provinění pravidel ze strany domácího obránce jasno. Však také spílal sudímu na lajně, který měl celou situaci jako na talíři.

„Myslím si, že to byla jasná ruka a pomezní to měl mávnout. Bylo i slyšet, jak balon plácl protihráči do ruky. Ještě po zápase jsem se díval na video a tam je jasně vidět, že byla ruka od těla. A už vůbec nerozumím výroku rozhodčího na lajně, který řekl, že to ruka byla, ale přestupek ne,“ zlobil se záložník Jiskry.

To byl nervózní konec zápasu, který Chody v hlavním městě nepotěšil. A ani začátek pro borce Domažlic nepřinesl nic pozitivního. Už ve 4. minutě se totiž Motorlet ujal vedení. „To, že dostaneme gól takhle na začátku zápasu, se nám letos už stalo vícekrát. Nevím, čím to je, ale rozhodně na tom musíme zapracovat, protože není normální, abychom utkání začínali vždycky s gólovým mankem,“ uvědomuje si Kryštof Pavlík. „Je to těžké na psychiku, navíc otáčet zápasy stojí spoustu sil,“ pokračuje.

Přitom první velkou příležitost měli v Praze Domažličané, ale střelu Daniela Černého zastavilo až břevno. „Tady nám chybělo trošku štěstí. Na břevno to vlastně vytáhl gólman konečky prstů. Kdyby tento pokus skončil v brance, zápas se mohl vyvíjet úplně jinak,“ má jasno domažlický fotbalista.

Ve 25. minutě ovšem přišlo vyrovnání z kopačky kapitána Mužíka. Ačkoliv záložníka, nejlepšího střelce týmu a druhého nejlepšího kanonýra celé třetiligové soutěže. „Na hrotu máme skvělé hráče, kteří sice letos nejsou nekompromisními šutéry, ale makají pro tým. Teď máme Mundu (Petra Mužíka), který si vzal góly do svých rukou a počíná si bravurně. My ostatní se k němu budeme muset přidat a být více produktivní. S tím potom přijdou i lepší výsledky,“ tvrdí Kryštof Pavlík, jenž závěrem přiznal, že utkání na Motorletu bylo pro Jiskru velice náročné.

„Byl to hodně soubojový zápas. Hřiště bylo ve špatném stavu a hrozně těžko se kombinovalo. Skákalo to, takže jsme museli často hrát jednoduše. Protihráči byli urostlí a silní, takže to bylo vážně velmi složité,“ dodal třiadvacetiletý hráč.