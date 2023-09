Mohl být slavný. To kdyby jeho gól ze 34. minuty přinesl fotbalistům Jiskry Domažlice postup v MOL Cupu přes prvoligový FK Jablonec. Místo toho opouštěl 31letý útočník František Dvořák hřiště smutný, ale nikoliv se svěšenou hlavou.

Domažlický fotbalista František Dvořák slaví vedoucí gól do sítě Jablonce, ale nakonec Jiskře postup nepřinesl. | Foto: Jiří Pojar

„Jsme v euforii, i když jsme prohráli. Ale ve finále je smutné, že nás, kluky, kteří přišli z práce, nedokáže prvoligový tým přehrát, ani když jsme v deseti,“ říkal fotbalista s netradiční zálibou v pečení dortů.

Jablonec nakonec sedm minut před koncem proti deseti vyrovnal a pak lépe zvládl penaltový rozstřel.

Co chybělo k tomu, abyste zápas dovedli k vítězství?Abychom nedostali tu červenou kartu, která utkání hodně ovlivnila. Potom už jsme hodně běhali bez balonu, síly ubývaly. Je to škoda, vydržet ještě deset minut, tak jsme vyhráli. Možná chybělo trochu štěstíčka, ale takový je fotbal.

Vyloučení Pavlíka po druhé žluté kartě v 67. minutě se vám zdálo přísné?

Nechci si stěžovat, ale ta druhá žlutá karta byla přísná. Takových soubojů je v utkání sto, bylo to ve středu hřiště…Prý tam byl loket, ale nevím, jestli to sudí mohl vidět.

Pojďme tedy k příjemnější věci, vstřelený gól to byla taková vaše klasika, že?

Přesně tak, jsem silný ve vápně, takže toho využíváme. Šel na mě centr, já jsem měl obránce na zádech, podržel jsem si balon, který mi ale trošku utekl. Jedlička krásně vystřelil do tyče, ale odrazilo se to zpátky ke mně a dával jsem to do prázdné.

Petr Mužík nehrál od začátku, tak jste měl kapitánskou pásku vy. Cítíte pak v zápase větší zodpovědnost?Ne, máme tady super partu. Je úplně jedno, kdo má pásku na ruce, táhneme za jeden provaz. V ČFL máme teď i trochu smůlu, nepadá nám to tam, ale makáme jeden za druhého.

Překvapilo mě, že ani v prodloužení neměl Jablonec žádný velký tlak?

To je ve finále z jejich pohledu smutné, že prvoligový tým nepřehraje nás, kluky, kteří přijdou z práce a jsou dlouho v deseti. Leccos to vypovídá o kvalitě první ligy.

Jablonci se v ní ale příliš nedaří. Vycítili jste šanci, že můžete uspět?

Jasně. Věřili jsme, že je můžeme porazit. A taky kdybychom dali na 2:0, tak už jsme ani v deseti neprohráli.

A teď vám tady po prohraném zápase lidi tleskají…

Je to krásné. Myslím, že si to zasloužíme. Rozhodně jsme nepropadli, byli jsme Jablonci důstojným soupeřem. Myslím, že v některých fázích jsme byli i lepší.

Teď musíte znovu přepnout na ČFL, bude těžké připravit se na nedělní utkání s béčkem Bohemians?

Ve čtvrtek je naštěstí státní svátek, do práce nejdu. I od fotbalu bude volno, jen lehký výklus, v pátek máme trénink. A přepnout musíme, potřebujeme bodovat.