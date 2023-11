Když jste se takhle pěkně rozjeli, nemrzí vás, že podzim v ČFL skončil?

Nedá se nic dělat, zimní pauza je daná. Každá soutěž nějak probíhá, nám se povedl závěr. Porazili jsme první dva mančafty v tabulce a Admiru, která hraje taky nahoře, má dobré hráče. My jsme všichni rádi, že jsme to takhle zvládli. Teď si odpočineme, kluci zregenerují a sejdeme se na začátku příštího roku, abychom se co nejlépe připravili na jarní část. I když do konce listopadu trénujeme.

Dá se říct, že v závěru soutěže už tým předváděl fotbal, jaký byste si představoval?

(zamyslí se) Samozřejmě, že vždycky je co zlepšovat. Ale nejen podle výsledků můžeme být spokojeni, i když nějaké chyby se tam najdou. Předvádíme fotbal, který by měl na této úrovni platit. Kluci pochopili, že to musí být náročné…

Došlý se neurazil a makal na sobě. Teď je nejlepším střelcem fotbalistů Jiskry

Co přesně si pod tím mám představit?Máme tady na ČFL velmi kvalitní hráče, ale jenom fotbalově každého nepřehrajeme. V těch posledních zápasech bylo vidět, že si to vzali kluci za své. Hrajou aktivně, v některých fázích až jednoduše a přináší nám to výsledky. Ale taky se musíme vyvarovat zbytečných chyb, které tam předtím často byly. Bohužel kvůli nim jsme o nějaké body přišli.

Není paradox, že zlepšení nastalo ve chvíli, kdy se zranili první ligou protřelí borci Václav Procházka a Martin Fillo? Tím nemyslím to, že by chyba byla v nich…

Je normální, že sestava se v průběhu sezony vyvíjí. Ať už s ohledem na ta zmíněná zranění nebo na výkonnost. Pokud někdo je na hřišti a vyhrává se, byl bych sám proti sobě, kdybych ho tam nedával, a opačně. Každý hráč si buduje svoji pozici a na mně pak je, jak trefím sestavu.

Může být hledání i tím, že si tým musel po letech pod koučem Pavlem Vaiglem zvykat na nového trenéra?Určitě to s tím souvisí, chci po hráčích trošku něco jiného než Pavel Vaigl. Přišlo pár nových kluků. Jiní tady měli zaslouženě dobrou pozici, ale najednou o ni museli tvrdě bojovat, protože ti noví chtěli taky hrát. Konkurence se zvýšila. Chvilku trvalo, než si vše sedlo. Ale poslední tři zápasy jsme zvládli skvěle a pro jaro máme na čem stavět. Ale ty zápasy si ještě rozeberu a budu se klukům snažit jednoduše vysvětlit, v čem jsme mohli být lepší a co funguje.

Když už jsme u změn, jak si zvykal Pavel Horváth na to, že trénuje „jen“ o třetí ligu?

Samozřejmě, že to byla změna. Třeba už jen to, že jsou tréninky od pěti odpoledne… Pár věcí nám nevyšlo, protože mně to nepřišlo podstatné. Třeba do Budějovic, kde jsme hráli dopoledne, jsme jeli brzo ráno místo abychom vyrazili už den předem. A pak nám trvalo dvacet minut, než jsme se dostali do hry, ale to už jsme prohrávali 0:3. Jsou to maličkosti, které můžou v konečném důsledku rozhodovat.

VIDEO: Jiskra na podzim pálila ze všech třetiligových týmů nejvíce, podívejte se

V závěru jste naopak vždy šli vy poměrně rychle do vedení. To byl záměr na soupeře takhle vlétnout?Takhle úplně ne. Ale je náš záměr hrát aktivně. Nečekat na to, co předvede soupeř, ale chtít každý zápas odjezdit. To je základ mojí filozofie.

Půjde se vám do jara snáze, když jste stáhli náskok na čelo? Předpokládám, že postupové ambice se nemění?

To je jasné. Jsou před námi Hostouň, která vyhrála jedenáct zápasů v řadě, to je parádní série, a béčko Slavie. Minimálně ta se určitě bude hlásit k postupu. Ale na každé mužstvo v průběhu soutěže dolehne krize.