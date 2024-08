Prožívá hektické dny. Po nedělním příletu z olympijských her v Paříži…

„Od Pavla Horvátha je tým připravený jak po stránce fyzické kondice, tak po té fotbalové. Na nás je, abychom na to navázali. Myslím si, že druhé místo v minulé sezoně bylo krásné. Pokud by bylo v utkání se Slavií B více štěstí, mohli kluci skončit první. Máme na co navazovat, i když jsme předminulou sezonu ČFL vyhráli,“ řekl trenér Jiskry Domažlice Pavel Vaigl, který se na Chodsko vrátil z působení v divizní Doubravce.

V nové sezoně se Domažlice budou muset obejít bez svého nejlepšího střelce Tomáše Jedličky, který odešel do druholigového Prostějova. Exprvoligový matador Martin Fillo zamířil do Německa, stejným směrem se vydal i Robert Aubrecht. Stanislav Vávra si našel angažmá v plzeňských Křimicích.

Jiskra naopak získala mladíky gólmana Dominika Daňka, Matyáše Kodýdka a Ondřeje Oravce z Viktorie Plzeň, Martina Kapolku z Mariánských Lázní a z hostování na Doubravce se vrátil Vojtěch Černý.