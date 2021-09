Velkou zásluhu na tom, že rezerva Příbrami odjížděla z Domažlic bez bodů, měl útočník Jiskry František Dvořák. Devětadvacetiletý fotbalista vstřelil Středočechům dva góly. Třetiligové Domažlice vyhrály 3:0, a tak se po třech remízách za sebou dočkaly vítězství.

František Dvořák (vlevo). | Foto: Jiří Pojar

„Výsledek 3:0, ale nebyl to lehký zápas. Příbram vstoupila do utkání lépe než my. Byla lepší na balonu, hrála kombinační fotbal a my jsme s tím do pětadvacáté, třicáté minuty měli trochu problémy. Naštěstí jsme dali gól do šatny,“ řekl František Dvořák.