„Nedávám příliš gólů, ale když se trefím, tak většinou nohou. Hlavou jsem se prosadil po dlouhé době,“ říká fotbalista Domažlic, který v Jiskře hostuje ze Sokolova.

Vstřelil jste jediný a vítězný gól zápasu. Těší vás taková branka více, když jste ji dal druhému Královu Dvoru?

Jsem za gól rád o něco více než za jakýkoliv jinému soupeři. Gólovou akci jsem si pustil v záznamu. Akce byla dobře sehraná a moje branka je zásluhou všech.

Byl zápas proti druhému Královu Dvoru klíčovým duelem podzimu?

Určitě to byl jeden z nejdůležitějších zápasů, ale já beru všechna utkání jako důležitá a každý bod je dobrý a důležitý.

Zajistila vám výhra klidnější zimní přípravu?

Ano. Potřebovali jsme vyhrát, protože jinak bychom hodně ztráceli na první Vltavín. Připravovali jsme se poctivě, a pokud bychom nevyhráli, byl by vstup do jara těžší.

Na první Vltavín ztrácíte šest bodů. Dá se tento rozdíl vymazat?

Určitě. Stále jsme ve hře o postup do druhé ligy.

Jak těžké to bude?

Hodně. Další část sezony začne za čtyři měsíce a během nich bude záležet na tom, jak se připravíme.

Jak se vyhnout podzimního výpadku osmi zápasů bez výhry? Byl to výkonnostní problém, nebo hrála roli psychika?

Podle mě to nebylo výkoností, ale ze 75 procent to bylo v hlavách. Vypadli jsme z Českého poháru, ve stejný týden jsme remizovali s Admirou, která vyrovnávala v 90. minutě a následující zápas jsme také ztratili. Pak už to s námi šlo z kopce a nemohli jsme se z toho dostat. Je třeba se soustředit na začátek zápasu, dát jeden dva rychlé góly, protože hlava dělá ve fotbale hodně.

V Domažlicích jste na hostování ze Sokolova. Kde budete pokračovat na jaře?

V zimě se bude řešit, co dál.

Líbí se vám v Domažlicích?

Jsem tady maximálně spokojený a budu chtít zůstat. Ale je na panu Ticháčkovi (šéf Jiskry Domažlice) a panu Provazníkovi (šéf Baníku Sokolov), jak se domluví.