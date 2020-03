Jeho kariéra začala v Sokolu Osvračín, odkud vedla do chodské metropole.

Z Domažlic se v mladších žácích přesunul do plzeňské Viktorie, kde se dostal až do kádru juniorky.

Odtud posléze přestoupil do druholigového Třince a poslední jeho ´štací´ před návratem na Střelnici bylo druholigové Táborsko.

Jiskra na podzim obsadila ve FORTUNA:ČFL až deváté místo, což není podle ideálního scénáře hráčů ani vedení třetiligového klubu.

,,Měli jsme se pohybovat někde okolo čtvrtého místa,“ myslí si gólmanská jednička Domažlic a dodává, že se soutěž letos hodně zkvalitnila příchodem záložních mužstev ligových týmů a také exdruholigového Táborska.

Domažlicím se v první polovině sezony podařilo porazit rezervu českého mistra Slavie Praha. Naopak padly s béčky Sparty, Viktorie Plzeň i Příbrami a rovněž s vedoucím Táborskem.

Zimní tréninkový dril zahájil Lukáš Brych sám, protože jeho kolega brankář Švihořík měl namířeno do vedoucího týmu divize Robstavu Přeštice, ale na posledním loňském tréninku se nepříjemně zranil a sezona pro něj předčasně skončila.

Domažličtí funkcionáři se celou zimní přípravu snažili přivést náhradu za Švihoříka, což se povedlo až necelé dva týdny před startem očekávaného jara. Opačným směrem z Přeštic přišel Růžička.

V zimní přípravě tak Lukášovi dělal ´dvojku´ jeho jmenovec Červený z kádru domažlického B-týmu.

,,Zimní příprava byla klasická. První tři týdny byly tvrdší, potom už jsme ladili formu na první zápas se Spartou Praha B. Přípravné zápasy splnily to, co měly. Slabší celky jsme většinou porazili a s těmi silnějšími to byly velmi kvalitní zápasy,“ komentoval Brych.

Jiskru stejně jako na podzim čekaly v úvodních třech kolech jarní fáze ČFL velmi atraktivní a těžcí soupeři. A to Sparta Praha B, Písek a pražská Slavia B.

,,Před podzimní částí jsme se těchto zápasů také obávali a nakonec jsme je zvládli výborně, vstup do soutěže se nám povedl. V to doufám i teď na jaře,“ přál si před úvodním jarním duelem na pražském Strahově, který však Domažličané se sparťanskou rezervou prohráli 1:3, mladý gólman.

V něm Lukáš Brych pustil za svá záda tři ´fíky´ od Adama Karabce, Youssoufa Daa a Václava Drchala z penalty.

„Pražská Sparta se v sezoně může spolehnout i na hráče z A-týmu. Samozřejmě jsem tam chtěl vyhrát a pomoct kamarádům z Tábora k postupu do NFL, ale nevyšlo to,“ smířeně konstatuje brankářská jednička domažlického výběru.

Druhé utkání, ve kterém Jiskra měla doma přivítat FC Písek, se už nestihlo odehrát kvůli přerušení všech fotbalových soutěží vinou opatření vlády v boji se šířením nebezpečného koronaviru. Lukáš Brych tento zápas přiřadil k těm nejtěžším.

,,Písku se sice loňská sezona moc nepovedla, letos jim to ale zatím vycházelo a v zimě navíc posílili kádr,“ myslí si s pokorou gólman.

Pokud se aktuální sezona nakonec v nějakém režimu přece jen dohraje, tak za favorita na postup o patro výš tipuje již zmíněné Táborsko. Starosti se záchranou bude mít podle něho Rakovník.

Jiří Pojar, Martin Mangl, Robert Babor