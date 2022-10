8. kolo FORTUNA ČFL, skupina A: FC Viktoria Plzeň B - FC Písek 3:1 (2:0).Zdroj: FCVP/Martin Michalec

Hosté přesilovku využili v 58. minutě zásluhou Voráčka, jenž utaženou pravačkou z voleje propálil plzeňského gólmana Mrózka, ale o chvíli později jejich naděje zhasly po vyloučení Beleje. Zvlášť, když v 72. minutě přidal třetí branku domácích fotbalistů střídající 18letý mladík Tomáš Vach.

FOTO, VIDEO: Jiskra doma pouze remizovala. Domažlice obral o body Stoch

„V první řadě musím pochválit hráče, že zvládli tohle hektické utkání dotáhnout do vítězného konce. Proti Písku to bylo utkání nahoru – dolů, hodně divoké, ale pro naše mladé mužstvo jsou to cenné zkušenosti. Ve třetí lize má každý tým kvalitu a zvěsti o tom, že jsme favorit, protože se nám teď daří a Písku ne, vůbec nebereme v potaz. Byl to těžký zápas s velmi dobrým soupeřem,“ uvedl malou chvíli po zápase pro klubový web Viktorie trenér plzeňského béčka Josef Parlásek, jehož tým v příštím kole čeká souboj rezervních týmů prvoligových klubů na hřišti Dynama České Budějovice (1. října od 10.30 hodin).

FC Viktoria Plzeň - FC Písek 3:1

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 2:0. Branky: 15. Kronus, 19. Vrba z penalty, 72. Vach – 58. Voráček. Rozhodčí: Severýn – Štípek, Vojáček. ŽK: 2:3 (29. a 31. Vrba – 21. Běloušek, 49. Koreš, 66. Belej). ČK: 1:1 (31. Vrba /po dvou žlutých kartách/ – 63. Kotrba). Diváci: 100. Sestava Viktorie Plzeň B: Mrózek – Oravec (87. Planeta), Fišer, Čihák, Vacek (76. Keltyčka) – Falout (87. Dabani), Pešek, Sojka – Kronus (65. Krůta), Vrba, Pospíšil (65. Vach). Trenér: Josef Parlásek.

OHLASY Z DIVIZE: Klatovy se v ofenzivě trápily, tři body slaví plzeňský Petřín