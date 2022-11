12. kolo FORTUNA ČFL A: Viktoria Plzeň B - Jiskra Domažlice 0:1 (0:1).Zdroj: FCVP/Martin Michalec

„Mrzí mě, že jsme nezvládali řešit situace, kdy jsme byli ve vápně, ale nevystřelili jsme. Na druhou stranu to kluci odmakali, šli do toho naplno, takže jsme určitě nepropadli. Ale prohra nás samozřejmě mrzí,“ doplnil.

Spokojenost naopak zavládla na straně hostujícího týmu z Domažlic. „Nebylo to jednoduché utkání, naopak. Byl to hodně vyrovnaný zápas, který rozhodla jediná branka. Kdyby ji dal soupeř, bylo by to pro nás určitě ohromně těžké,“ uvědomoval si po zápase zkušený domažlický kouč Pavel Vaigl.

„Celkově to bylo na ČFL nadstandardní utkání z obou stran, nejspíš nejlepší v letošní sezoně. Pro nás to byl enormně těžký zápas především po fyzické stránce. Viktorka hrála dobře, má mladé a běhavé kluky. My naopak měli v nohách náročné středeční utkání poháru se Spartou. Trošku jsem se bál, jak to kluci kondičně zvládnou, ale dali to. Musím je všechny pochválit. Stejně jako domácí Viktorku, kterou Pepa Parlásek na vzájemný zápas skvěle připravil,“ dodal k západočeskému derby trenér fotbalistů Jiskry Domažlice.

FC Viktoria Plzeň B - TJ Jiskra Domažlice 0:1

Poločas: 0:0. Branka: 26. Dvořák. Rozhodčí: Švagr – Doubrava, Hessová. ŽK: 0:3 (45. Mužík, 51. Dvořák, 81. Kuhajda). Diváci: 482. Sestava FC Viktoria Plzeň B: Jedlička – Čihák, Fišer, Paluska (89. Vach), Oravec (86. Vacek), Pešek, Pospíšil (72. Krůta), Gaszczyk, Sojka, Kronus, Vrba (86. Dabani). Trenér: Josef Parlásek. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Brych – Fedak, Rychnovský, Limberský, Teršl, Kuhajda, Mužík, Vávra (83. Sojka), Dvořák, Aubrecht (89. Brabec), Jan Zajíček (64. Došlý). Trenér: Pavel Vaigl.

