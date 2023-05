Zápas blbec proti Zbuzanům a jeden takticky nezvládnutý závěr s Přešticemi. Tím však výčet slabších chvilek končí. Fotbalisté TJ Jiskra Domažlice porazili v sobotním utkání 23. kola áčkové skupiny FORTUNA ČFL pražský Motorlet na jeho hřišti 2:0, na jaře vyhráli už pošesté a navýšili náskok v čele třetiligové tabulky před zálohami Bohemians Praha 1905 a Viktorie Plzeň už na šest bodů. Nutno však poznamenat, že obě rezervy prvoligových klubů mají oproti Chodům jeden zápas k dobru.

Fotbalisté TJ Jiskra Domažlice vyhráli na Motorletu 2:0. | Video: Deník/Martin Mangl

V pražských Butovicích se hrál fotbal ve velmi příjemných podmínkách, počasí tentokrát venkovnímu sportovní tuze přálo. V prvním dějství ale byla na hřišti vidět celá řada nepřesností a brankových příležitostí se rodilo poskrovnu. Po změně stran už se ale fanoušci dočkali. Nejen šancí, ale také gólů.

Ten první měl na svědomí po hodině hry mladý útočník Domažlic Jan Zajíček, který svou slabší levou nohou vymetl pavučinky branky domácího gólmana Mihálka. To byla neskutečná raketa dvacetiletého kanonýra. Druhý gól pak po pěkné akci a centru Egona Vůcha z pravé strany přidal stylovým prsním trkancem do odkryté sítě Petr Došlý, který si tak napravil reputaci, protože chvíli předtím po bleskurychle vhozeném autu pelášil sám na kasu, ale ve vyložené příležitosti trestuhodně selhal. Jiskra mohla dát v závěru i třetí gól, ale obránce Martin Rychnovský po šikovné pobídce kapitána Mužíka trefil pouze tyčku.

Domažlický Petr Došlý (s míčem) dal druhý gól do sítě Motorletu.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Domácí měli pár střeleckých pokusů a závarů na začátku druhé půle, kdy svého soupeře přehrávali, ale pak je zlomila trefa nejlepšího střelce Jiskry Zajíčka. „Myslím si, že první gól to dneska rozhodl," nechal se chvíli po zápase slyšet domažlický kouč Pavel Vaigl. „V prvním poločase to z naší strany nebylo ono. Sice jsme poměrně často drželi míč, ale hrozně těžko jsme se dostávali do šancí," poznamenal trenér Jiskry, který pochválil i soupeře. „Bylo to také tím, že Motorlet má velmi silný tým, který od půlky dobře brání. A když jsou výš, tak nepříjemně napadají," vysekl 47letý kouč poklonu pražskému rivalovi.

„Na začátku druhého dějství jsme se dostali malinko pod tlak. Domácí nás přitlačili, měli tak tři čtyři rohy, dvě standardky. My jsme se z toho ale dostali, a pak dal Honza Zajíček důležitou branku, která nám moc pomohla a podle mě i rozhodla. Jsme strašně rádi, že jsme tento těžký zápas zvládli, opravdu velká spokojenost," lebedil si zkušený kormidelník lídra České fotbalové ligy.

Zdroj: Jiří Pojar

V příštím kole hrají Domažlice doma. V sobotu 29.dubna od 17 hodin hostí ve svém areálu na Střelnici nepříjemný Králův Dvůr, který však ve 23. kole selhal, když doma podlehl 1:4 Hostouni. Podzimní vzájemné utkání u Cábelíků vyhráli díky brance Aubrechta z první minuty Domažličtí těsně 1:0.

FOTO, VIDEO: Jiskra přehrála Bohemku a vyhoupla se na první místo třetí ligy

FK Motorlet Praha - TJ Jiskra Domažlice 0:2

Poločas: 0:0. Branky: 61. Zajíček, 77. Došlý. Rozhodčí: Míč – Nedvěd, Krupka. ŽK: 2:1 (42. Filip, 58. Frizoni - 45+2. Zajíček). Diváci: 122. Sestava FK Motorlet Praha: Mihálek – Filip (66. Walter), Čepelák (71. Hrabina), Šulc, Rataj, Nátr (66. Gilian), Vaněk, Stoch, Frizoni (66. Kolář), Kodr, Hauer. Trenér: Martin Poustka. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Cherepko – Teršl (80. Sojka), Mužík, Zajíček, Rychnovský, Vůch (80. Mlynařík), Došlý (89. Holík), Pavlík (88. V. Černý), Dvořák, Vávra, Fedak (88. Bílik). Trenér: Pavel Vaigl.

Béčko Viktorie veze z Písku bod. Remíza je spravedlivá, shodli se trenéři