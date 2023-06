Fotbalisté Jiskry Domažlice porazili v sobotním utkání 29. kola ČFL na domácím hřišti Baník Sokolov 5:0, čímž odsoudili soupeře k sestupu. Sami pak stvrdili vítězství ve skupině A a mohli se svými fanoušky vrhnout do víru oslav.

Podívejte se, jak se v Domažlicích slavil triumf ve třetí lize. | Video: TJ Jiskra Domažlice

A ty nejspíš v tuhle chvíli na Chodsku ještě doznívají, ale právem. Opravdu je co slavit. „Je to další milník v historii našeho klubu. Postup do druhé ligy je můj sen. Uděláme všechno proto, abychom ho naplnili,“ pravil už před sobotními oslavami prezident klubu Jaroslav Ticháček.

Domažlice slaví výhru v ČFL, o postup do druhé ligy se porvou se Žižkovem

Jenže vítězové jednotlivých skupin nepostupují přímo, ale střetnou se v baráži. A na Domažlice čeká velmi silný soupeř, klub se slavnou minulostí Viktoria Žižkov, který se by se rád prodral zpátky na výsluní.

Po loňském sestupu zůstal kádr vesměs pohromadě, i sponzoři jsou známé značce dál věrní, ale vyžadují rychle návrat zpátky. Skupinou B třetí ligy prolétl Žižkov naprosto suverénně, postup měl jistý dávno předem. „Soupeř bude velký favorit, mají velice kvalitní tým,“ uznal i domažlický trenér Pavel Vaigl. „Ale my nedáme kůži lacino, budeme bojovat,“ slíbil kouč Jiskry.

Zdroj: TJ Jiskra Domažlice

V dresu žižkovské Viktorie nastupují borci s prvoligovou minulostí Milan Švenger, Milan Jirásek, Jaroslav Tregler, nejlepší týmový střelec Radek Voltr, ekvádorský fotbalista Augusto Batijoja či Václav Kadlec, ale ten na jaře kvůli zranění nenastoupil. Na lavičce jsou jako hlavní trenér bývalý reprezentant Michal Horňák, za asistenta má zkušeného Václava Kotala.

„To je velká trenérská persona, má za sebou skvělou kariéru ve Spartě. I pro nás na lavičce je to velká výzva,“ uznal kouč domažlických fotbalistů.

Zdroj: TJ Jiskra Domažlice

A jen pro zpravodajskou povinnost si pojďme připomenout průběh zápasu se Sokolovem. Jiskru poslal do vedení ve 23. minutě Petr Došlý, ještě do půle zvyšoval kapitán Petr Mužík, pak se dvakrát trefil mladý Jan Zajíček a na konečných 5:0 upravil dvacet minut před koncem zase Mužík. A pak už se v Domažlicích jen slavilo. A někde se pokračuje ještě teď, v posledním kole zajíždí Jiskra v sobotu do Prahy na Admiru (10.15) a pak už to přijde!

Mužík lituje baráže, na druhou ligu by si kapitán Domažlic troufl

První barážové utkání se bude hrát v Domažlicích ve středu 14. června od 17 hodin, odveta pak na Žižkově následující sobotu v 10.15. „My uděláme doma všechno pro to, abychom jeli do odvety s dobrým výsledkem a měli jsme možnost poprat se o postup. Hraje se na dva zápasy, stát se může všechno,“ doplnil trenér Vaigl. Kdo se pak bude radovat z postupu do druhé ligy?

Jiskra Domažlice – Baník Sokolov 5:0

Poločas: 2:0. Branky: 23. Došlý, 30. z penalty a 71. Mužík, 63. z penalty a 65. Zajíček. Rozhodčí: Matějček. ŽK: Pavlík – Doleček, Hrabačka. Diváků: 900. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Brych – Fedak (46. Rychnovský), Sojka, Vávra (46. Teršl), Mlynařík – Došlý, Mužík, Pavlík (68. Jahn), Vůch (46. Aubrecht) – Zajíček, Dvořák (52. Černý). Trenér: Pavel Vaigl.

Paráda! Klatovy přehrály Horní Břízu a záchranu mají ve svých rukách