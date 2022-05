„Tahle branka nás definitivně srazila,“ uznal po zápasovém rozhovoru pro klubový web i trenér Jiskry Pavel Vaigl, který pak chválil soupeře. „Gratuluji domácím. Ti za tím šli. Takhle se má bojovat,“ utrousil trpce.

25. kolo FORTUNA ČFL, skupina A: Sokolov - Domažlice (bílí) 3:0.Zdroj: Jiří Pojar

Výkon jeho svěřenců se mu naopak vůbec nepozdával. „Nejsem spokojený. Takhle nebojuje tým, který se chce pohybovat na špici tabulky,“ procedil zklamaně. „Dělali jsme znovu laciné chyby, někteří hráči neplní na hřišti to co mají, a to se poté odráží také na výkonu celého mužstva,“ posteskl si.

Zdroj: Youtube

Úplně jiné pocity naopak měl sokolovský brankář Pavel Hrabačka, který do týmu ze sousedního kraje odešel před sezonou z divizního SK Petřín Plzeň. „Do zápasu jsme šli s vědomím, že soupeř má svoji kvalitu, ale zároveň jsme věděli, že když se budeme držet našeho fyzicky náročného stylu, můžeme uspět. Velice nám pomohly dva rychlé góly, pak už jsme se jen drželi taktických pokynů. Jsme rádi za nulu vzadu, ale hlavně za tři domácí body,“ radoval se.

Sokolov - Jiskra Domažlice 3:0

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 2:0. Branky: 7. Krlička, 11. Martinec, 50. Popovič. Rozhodčí: Doubrava – Fišer, Holakovská. ŽK: 2:4. Diváci: 248. Sokolov: Hrabačka – Blažek (56. Václavík), Strmiska, Krlička, Šulc, Vokáč (69. Mlika), Hajdo (46. Kolář), Řezáč, Čermuš, Martinec (79. Peška), Popovič (69. Fišer). Trenér: Miloslav Janovský. Domažlice: Brych – Teršl, Mužík, Limberský, Kuhajda (16. Vrba), Uzlík (46. Pavlík), Rychnovský (46. Mlynařík), Brabec (71. Vůch), Hrubý, Došlý (46. Daniel Černý), Dvořák. Trenér: Pavel Vaigl.

Benfika může slavit krajský titul. Stačí jí bod nebo zaváhání nýrských Optiků