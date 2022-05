26. kolo FORTUNA ČFL, skupina A: Jiskra Domažlice - Karlovy Vary 2:1.Zdroj: Jiří Pojar

„Měli jsme v zápase vysoké procento držení balonu. Na začátku utkání jsme měli dát branku, pak přidat druhou a spadlo by to z nás. Místo toho hosté po změně stran vyrovnali a my rozhodli až v závěru. Kluky ovšem musím pochválit, protože to nezabalili a šli si za tím až do konce. Pro soupeře kruté, pro nás to dobře dopadlo,“ říkal na tiskové konferenci trenér Jiskry Pavel Vaigl.

VIDEO: Vítězná branka Vojtěcha Černého (91. minuta)

Zdroj: tvcom.cz

K souboji se vyjádřil i trenér karlovarské Slavie Marián Geňo, jenž na Chodsku postrádal několik borců. „Chybělo nám sedm hráčů, takže jsem neočekával, že se ještě na konci budeme rvát o bod. V rámci možností jsme ale odehráli skvělý zápas a pro tři čtyři hráče to byly vůbec první minuty ve třetí lize,“ připomněl kouč, ale následně sportovně uznal, že Jiskra zvítězila zcela zaslouženě.

„Ve druhé půli nás Domažlice zmáčkly, my jsme vůbec neudrželi balon. Jen mě mrzí, že jsme obě branky dostali v závěrech poločasů,“ pokrčil rameny.

ZÁZNAM: Tisková konference (Domažlice - Karlovy Vary)

Zdroj: Youtube

V Domažlicích tak mají radost ze tří bodů, ale smutní ze zranění ligou ostříleného obránce Davida Limberského. Ten den po zápase zveřejnil na svém instagramu fotku s berlemi a oznámil předčasný konec sezony.

TJ Jiskra Domažlice - Slavia Karlovy Vary 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 45. Hrubý, 90+1. V. Černý – 54. Skala. Rozhodčí: Šimeček – Baum, Kincl. ŽK: 2:4. Diváci: 300. TJ Jiskra Domažlice: Brych – Teršl, Mužík (90+3. Javorský), Rychnovský, Limberský, Hrubý, Došlý (63. Uzlík), Mlynařík, Pavlík (72. V. Černý), D. Černý (63. Brabec), Vrba (63. Dvořák). Trenér: Pavel Vaigl. Slavia Karlovy Vary: Chára - Skala, Stařík, Pěkný, Prágr, Kolařík (84. Polyvianyi), Š. Černý, Tůma, Gabriel (90+1. Knop), Krčma, Horník (87. Brazhko). Trenér: Marian Geňo.

Zdroj: tvcom.cz