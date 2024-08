Nejprve však po čtvrthodině hry inkasovali po kuriózní situaci, když gólman Brych při odkopu trefil vlastního stopera Teršla, od něhož se míč odrazil do tyče a dobíhající Jelínek ho poslal do odkryté branky – 0:1.

Jenže dvě minuty na to dostaly Domažlice možnost kopat penaltu, a protože minule selhal kapitán Mužík, vzal si tentokrát míč Vais a proměnil ji – 1:1. Chvilku na to přišel na hřiště místo Kodýtka útočník Zajíček a právě on ještě do poločasu otočil vývoj skóre ve prospěch Jiskry. Ve 36. minuty dorážkou poslal míč do sítě po předchozím výborném zákroku hostujícího brankáře Váchy.

Po přestávce si domácí zkušeně hlídali vedení a osm minut před koncem udeřili potřetí, když se střelecky prosadil mladý Kapolka – 3:1.

Jiskra Domažlice – Dukla Praha B 3:1

Poločas: 2:1

Branky: 20. Vais (pen.), 36. Zajíček, 82. Kapolka – 15. Jelínek

Rozhodčí: Švagr – Švorc, Gerhardt. ŽK: Černý – Bárta. Diváků: 325.

Sestava Jiskry: Brych – Fedak (69. Svoboda), Čihák, Teršl, Rychnovský – Kapolka, Kodýtek (22. Zajíček), Mužík, Pavlík, Vais (61. Černý) - Dvořák.