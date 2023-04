Fantazie. Fotbalisté TJ Jiskra Domažlice zvládli úspěšně sobotní šlágr 22. kola áčkové skupiny FORTUNA ČFL, ve kterém na domácí Střelnici skolili rezervu pražských Bohemians 2:0 a poskočili na první místo tabulky. O výhře Chodů, kteří na jaře vyhráli páté ze sedmi utkání, rozhodli dva nejlepší střelci týmu - kapitán Petr Mužík a mladík Jan Zajíček. Oba borci mají na svém kontě letos již osm branek.

Děkovačka s fanoušky po výhře nad Klokany. | Video: facebook Áčko Jiskry

Dobře začít a nenechat soupeře hrát. To jsou slova dvacetiletého kanonýra domažlického týmu Jana Zajíčka před ostře sledovanou bitvou s Klokany.

A Jiskra už ve 4. minutě otevřela skóre, konkrétně její kapitán Petr Mužík, který na hraně velkého vápna napřáhl ke střele a s přispěním nejistého zákroku hostujícího gólmana otevřel skóre. Ve 37. minutě domácí přidali druhou branku (Jan Zajíček), tu ovšem hlavní rozhodčí Vojtěch Severýn neuznal, protože viděl (diskutabilní) faul vedle stojícího a protihráče clonícího Františka Dvořáka.

22. kolo FORTUNA ČFL, skupina A: TJ Jiskra Domažlice - Bohemians Praha 1905 B 2:0.Zdroj: Jindřich Schovanec

To ovšem Jiskře nemuselo vadit, protože o čtyři minuty později už vstřelila další gól, a tentokrát regulérní. Autorem zásahu byl zmiňovaný Zajíček, jenž gólmana hostů propálil tvrdou přízemní ranou z poměrně ostrého úhlu. Ani v tomto případě ale nemůže mít jednadvacetiletý ruský gólman Pchelovodov čisté svědomí. Leč tvrdou, ale na přední tyč mířenou bombu, mohl (měl) nejspíš lapit.

Přestože k vidění pár šancí bylo, diváci v ochozech už se do konce utkání branky nedočkali. Jiskra tak vrátila béčku Bohemians podzimní drtivou porážku 0:5, vyhrála před vlastními fanoušky 2:0 a posunula se na první místo třetiligové tabulky. O tři body před Klokany a o čtyři body před třetí zálohu Viktorie Plzeň. Ta má ovšem zápas na hřišti Povltavské Fotbalové akademie k dobru.

VIDEO: Děkovačka s fanoušky po výhře nad Klokany

Zdroj: facebook Áčko Jiskry

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří připravili hřiště tak, aby se mohlo hrát, a také hráčům, kteří plnili všechno, co jsme si řekli před zápasem. Kluci bojovali a musím je pochválit za to, jak k utkání přistoupili. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě, i když to nebyl vůbec jednoduchý zápas. Klobouk dolů, hráči tam nechali všechno," řekl mimo jiné na pozápasové tiskové konferenci domažlický trenér Pavel Vaigl, který nezapomněl ani na fanoušky, kterých na šlágr kola přišly více než tři stovky. „Patří jim velký dík. Na to, že nebylo ideální počasí, našli si cestu a myslím si, že až na pár chybiček, se jim zápas musel líbit," dodal.

VIDEO: Radost fotbalistů Jiskry po zápase v kabině

Zdroj: Jiří Pojar

VIDEO: Tradiční pozápasová tisková konference

Zdroj: Youtube

TJ Jiskra Domažlice - Bohemians Praha 1905 B 2:0

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 2:0. Branky: 4. Mužík, 41. Zajíček. Rozhodčí: Severýn – Polena, Hrivík. ŽK: 2:3 (49. Sojka, 88. Černý - 43. Janovský, 63. Kadlec, 88. Dostál). Diváci: 353. Hřiště: Sportovní areál Střelnice. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Cherepko – Sojka, Rychnovský, Fedak – Vůch (74. Černý), Mužík, Došlý (90+1. Mlynařík), Pavlík (90+1. Bílik), Vávra – Zajíček (81. Zajíček), Dvořák. Trenér: Pavel Vaigl. Sestava Bohemians Praha 1905 B: Pchelovodov – Kadlec, Janovský (65. Nekvasil), Dostál – Farkaš, Damašek (46. Lehovec), Novák, Těšínský, Vrána (65. Wexler) – Koutský (75. Panc), Zeman. Trenér: Dalibor Slezák.