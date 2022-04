Počasí si dělalo ze všech dobrý den. Na snímku si vede míč domažlický útočník František Dvořák.Zdroj: Deník/Martin Mangl

A když se pak v obří příležitosti neprosadil ani Pavlík, udeřilo na druhé straně. Tři minuty před koncem se z dorážky po rohovém kopu trefil jeden z domácích hráčů, ale o radost ho připravil zvednutý praporek pomezního arbitra. Oba týmy se tak o body rozdělily rovným dílem.

20. kolo FORTUNA ČFL (sk. A): Admira Praha - Jiskra Domažlice 0:0.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Utkání mělo kvalitu, hrálo se nahoru dolů, bylo to trochu otevřenější. Remíza je asi spravedlivá, i když si myslím, že ve druhém poločase jsme si vytvořili dostatek příležitostí a měli dát alespoň jednu branku,“ říkal bezprostředně po zápase hlavní trenér fotbalové Jiskry Domažlice Pavel Vaigl.

Vítězný hattrick! Klatovští roztrhali bezzubý Beroun, doma mu nasázeli bůra

„Na druhou jsme v 10. minutě přežili šanci soupeře, který šel sám na branku, a pak jsme v závěru dostali po rohu gól, ale sudí na lajně odmával ofsajd. Byla to trošku sporná situace, ale neviděl jsem to, takže to teď nemohu hodnotit a budu se na to muset podívat," doplnil k zápasu domažlický kormidelník.

Admira Praha - Jiskra Domažlice 0:0

Zdroj: tvcom.cz

Rozhodčí: Tryzna – Fišer, Koutník. ŽK: Martinic, Zahálka, Trajhan – Hrubý. Diváci: 205. Sestava Jiskry Domažlice: Brych – Teršl, Mužík, Limberský, Kuhajda (59. D. Černý), Uzlík, Rychnovský, Brabec (59. V. Černý), Hrubý, Pavlík (77. Holík), Dvořák (77. Vůch). Trenér: Pavel Vaigl.