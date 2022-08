„Je to škoda i pro domácí kluky, kteří po příchodu nového trenéra chtějí hrát fotbal, ale hřiště bylo opravdu špatné. Na takovém by se ČFL podle mě hrát neměla,“ říkal trenér Domažlic Pavel Vaigl s tím, že i na vesnicích mají kvalitnější pažit než v pražských Holešovicích, kde má "Lokáda" své útočiště.

Chodové bitvu ovšem zvládli a z orné půdy Vltavínu přivezli na úvod sezony nesmírně cenné tři body za vítězství 2:1. „Zasloužené vítězství. Hráčům musím poděkovat a pogratulovat, protože makali až do konce,“ tvrdil lodivod Jiskry.

V sobotu to v hlavním městě republiky nebyla kdovíjaká podívaná, ale Domažlice partii zvládly vítězně. „I vzhledem k tomu, v jakém stavu bylo hřiště, jsem klukům před zápasem říkal, že budeme a musíme hrát jednoduše. Já sice nejsem zastáncem nějaké nakopávané, ale do zápasu jsme tentokrát šli s tím, že to chceme urvat, a to se povedlo,“ pochvaloval si Vaigl.

Chodové měli v souboji více šancí a po gólech Vávry s Pavlíkem vedli 2:0. Domácí snížili dvacet minut před koncem po standardní situaci zásluhou Matějky. „Škoda obdrženého gólu, ale také některých útočných situací, které jsme měli určitě vyřešit lépe,“ stýskal si zkušený kouč.

1. kolo FORTUNA ČFL, skupina A - 2022/2023: FK Loko Vltavín - TJ Jiskra Domažlice (hráči v modrých dresech) 1:2 (0:1).Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Celkově jsme ale spokojení. Chtěli jsme do soutěže vstoupit úspěšně, a to jsme splnili,“ kvitoval Pavel Vaigl, který do zápasu nasadil od úvodní minuty hned čtyři posily – Jindřicha Sojku, Jana Zajíčka, Stanislava Vávru a Stefana Fedaka.

„Musím je všechny pochválit. Jen Stefana Fedaka jsem musel asi patnáct minut před koncem vystřídat, protože je to cizinec, trošku impulzivní a visela nad tím hrozba druhé žluté karty,“ usmíval se trenér Domažlic. „Jinak odehrál skvělé utkání,“ doplnil Vaigl k výkonu své nové ukrajinské akvizice.

„Standa Vávra podal také perfektní výkon, s Honzou Zajíčkem a Jindrou Sojkou jsem rovněž spokojený, i když ten si ještě stále zvyká,“ dodal trenér Pavel Vaigl a už vyhlíží návrat Egona Vůcha, kterého po doléčení zranění teď ještě složila viróza. „Až bude fit a dotrénuje manko, které po delším zranění rozhodně má, určitě nám hodně pomůže, hlavně směrem dopředu,“ má jasno kouč Domažlic.

FK Loko Vltavín - TJ Jiskra Domažlice 1:2

Poločas: 0:1. Branky: 70. Matějka – 17. Vávra, 62. Pavlík. Rozhodčí: Pekař – Řeháček, Šůma. ŽK: 61. Jelínek, 88. Tichý – 57. Fedak. ČK: 90+2. Kokeš (Vltavín). Diváci: 325. Vltavín: Štorc – Čejda, Podzimek, Sprinz (60. Jaroš), Šimáček (69. Klimenda), Jelínek, Matějka, Maione, Freisler (80. Žiga), Kokeš, Tichý. Trenér: Michal Zach. Domažlice: Brych – Fedak (78. Kuhajda), Sojka, Limberský, Rychnovský – J. Zajíček (59. V. Černý), Došlý (71. Mlynařík), Pavlík, Dvořák, Mužík, Vávra (71. Holík). Trenér: Pavel Vaigl.