Petr Došlý v zápase proti FK Zbuzany 1953.Zdroj: Áčko Jiskry & Jiří Pojar

„Zbuzany mají výborný tým, což nám ukázaly už v přípravě, kdy jsme s nimi měli problémy, a také teď to bylo pro nás hrozně těžké utkání. Důležité bylo, že jsme dali v prvním poločase tři nádherné góly, které zápas rozhodly. Musím ještě zmínit a především pak pochválit naše gólmany, kteří nás letos hodně drží. Ať už se jedná o Lukáše Brycha, který podává nadstandardní výkony, nebo Andriie Cherepka či Lukáše Červeného v béčku,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci trenér brankářů Jiskry Domažlice Karel Míčka.

S ním souhlasil i asistent trenéra Petr Dobrý. „Soupeře jsme měli načteného, sledovali jsme ho celý týden, takže jsme věděli, že má silné individuality, že je silný na míči, vysoko presuje a snaží se zápasy rozhodnout do dvacáté minuty. Byli jsme na Zbuzany dobře připravení, přesto jsme tam v úvodu zápasu měli takových deset minut, ve kterých soupeř kopal tři rohy za sebou, a kdyby se dostal do vedení, bylo by to potom pro nás ohromně těžké. Naštěstí jsme se z toho dostali a pak dali tři góly,“ uvedl Dobrý.

Zdroj: TJ Jiskra Domažlice

Své si na závěr řekl i hlavní trenér aktuálního lídra ČFL Pavel Vaigl. „Z vítězství máme obrovskou radost, protože to nebylo jednoduché. Do patnácté minuty jsme mohli inkasovat, ale to se nestalo. Kluky musím pochválit, protože zápas je stál obrovsky sil,“ těšilo kouče. „Výsledek asi odpovídá dění na hřišti. V závěru, když jsme hráli v deseti, jsme se trošku zatáhli, ale jinak se hrál fotbal nahoru dolů, který se divákům určitě musel líbit,“ doplnil ještě zkušený lodivod.

TJ Jiskra Domažlice - FK Zbuzany 1953 3:1

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 3:0. Branky: 9. Dvořák, 17. Vávra, 27. Houha vlastní – 70. Jakab. Rozhodčí: Baum – Kolátor, Cihlář. ŽK: 0:3 (40. Houha, 78. Škoda, 89. Nováček). ČK: 1:0 (62. Dvořák). Diváci: 300. TJ Jiskra Domažlice: Brych – Sojka, Mužík (81. Holík), Limberský, Zajíček (66. Kuhajda), Rychnovský, Došlý (81. V. Černý), Pavlík (90. Janča), Dvořák, Vávra (66. Mlynařík), Fedak. Trenér: Pavel Vaigl. FK Zbuzany 1953: Kočí – Houha, Etemike (60. Škoda), Jakab, Pouček, Zákostelský (46. Nováček), Kozel, Studnička (46. Novák), Hampl (30. M. Eichler), D. Eichler, Barciaga (30. Hrubeš). Trenér: František Douděra.

