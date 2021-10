Ani návrat uzdraveného Davida Limberského nepomohl fotbalistům Jiskry Domažlice z hluboké výsledkové krize. Svěřenci trenéra Pavla Vaigla prohráli v nedělním utkání 11. kola FORTUNA ČFL na hřišti karlovarské Slavie 0:3 a z posledních osmi zápasů ve třetí lize už sedmý nevyhráli.

Slavia Karlovy Vary (červení) - Jiskra Domažlice 3:0. | Foto: Daniel Seifert

A to je pro tým, který se před začátkem sezony netajil ambicemi bojovat o postup do FNL, málo. „Začali jsme dobře, kontrolovali jsme hru a měli tam několik zajímavých centrů ze strany. Bohužel se ve vápně k míči prostě nedostaneme,“ posteskl si hlavní trenér domažlickému mužstva Pavel Vaigl. „Po půl hodině jsme inkasovali laciný gól a do konce poločasu byla hra už vyrovnaná,“ popisoval šéf lavičky.