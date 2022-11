Ještě do poločasové přestávky vyrovnal Adam Pešek a tři body plzeňské záloze vystřelil až ve druhé minutě nastavení Jan Paluska. Viktoria tak po dvou těsných porážkách 0:1 opět naplno zabrala a dále se drží na dostřel vedoucí Admiře Praha, krize Přeštic se naopak po dalším nezdaru ještě víc prohloubila.

13. kolo FORTUNA ČFL, skupina A: FK ROBSTAV Přeštice - FC Viktoria Plzeň B 1:2 (1:1).Zdroj: Jindřich Schovanec

„Obrovsky cenné vítězství. Měli jsme častěji míč na svých kopačkách, ale bohužel spoustu dobře rozehraných akcí nedokážeme dobře vyřešit v poslední třetině hřiště, což se nám ostatně nedařilo i v předchozích zápasech. Obrovská pochvala patří hráčům za to, jak utkání odpracovali. V závěru jsme měli štěstí a za tři body jsme strašně moc rádi,“ uvedl kouč Viktorie Josef Parlásek.

Zase vstřelili tři góly, za které veze Viktoria tři body ze Zlína

K zápasu si své řekl také kouč Přeštic Stanislav Purkart, jehož družina z posledních devíti soutěžních duelů dokázala vyhrát jen jediný. „V prvním poločase jsme se snažili být aktivní, napadat soupeře, ale to nám moc nevycházelo. Přesto jsme se dostali do vedení, ale pak inkasovali ze standardní situace,“ stýskal si po zápase hlavní trenér ROBSTAVU Stanislav Purkart.

13. kolo FORTUNA ČFL, skupina A: FK ROBSTAV Přeštice - FC Viktoria Plzeň B 1:2 (1:1).Zdroj: Jindřich Schovanec

„Do druhé půle jsme to zatáhli, snažili jsme se hrát na brejky, což se nám dařilo více. Měli jsme tam jednu dvě šance, které jsme ovšem bohužel nevyřešili a pět minut před koncem otřeli míč hlavou o tyč. Vše směřovalo k remíze, ale v nastavení jsme inkasovali podruhé,“ popisoval zkušený lodivod Přeštic.

Ten byl z výsledku viditelně zklamaný. „Myslím si, že od začátku do konce to bylo vyrovnané utkání, kterému by spíš slušela remíza. Zápas příliš vyložených šancí nenabídl ani na jedné ze stran. Jsme zklamaní, protože bod byl blízko. Řekl bych, že nakonec zvítězilo spíš šťastnější mužstvo,“ dodal trenér nováčka České fotbalové ligy, který prohrál už posedmé ze třinácti letošních zápasů.

FK ROBSTAV Přeštice - FC Viktoria Plzeň B 1:2

Poločas: 1:1. Branky: 20. Štípek – 32. Pešek, 90+2. Paluska. Rozhodčí: Kubec – Špindlerová, Šiška. ŽK: 5:2 (17. Chocholoušek, 33. Skála, 54. Popovič, 74. D. Černý, 90+2. Suchý – 47. Fišer, 90+3. Daněk). Diváci: 246. Hřiště: TJ Slavoj Stod.

Sestava FK ROBSTAV Přeštice: Švihořík – Suchý, Chocholoušek, Končal, Kraml, Havel (65. D. Černý), Skála, Štípek, Popovič (65. Mudra), Zeman (82. Beránek), Hradecký. Trenér: Stanislav Purkart.

Sestava FC Viktoria Plzeň B: Mrózek – Fišer, Oravec, Pešek, Krůta (90+2. Keltyčka), Gaszczyk (85. Falout), Pospíšil (65. Hašek), Vacek, Sojka, Paluska, Planeta (65. Alao Godwin Dabani). Trenér: Josef Parlásek.

Béčko Petřína ukončilo černou sérii, doma zničilo Nepomuk. Co řekl trenér?