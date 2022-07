„Snažili jsme se dobře bránit, ale ne pasivně, chtěli jsme být aktivní a to se nám celkem dařilo. Moc chyb jsme neudělali, soupeře jsme pustili v první půli jen do jedné vážnější akce,“ popisoval přeštický kouč Stanislav Purkart s jakým záměrem vyslal svoje svěřence do zápasu.