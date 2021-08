V sobotním utkání úvodního kola třetí ligy totiž Domažlice na domácí Střelnici porazily i díky dvěma trefám kapitána Petra Mužíka Slavoj Vyšehrad 3:1.

„Nejprve bych chtěl vyseknout poklonu soupeři. Vyšehrad, ačkoliv mu odešlo několik hráčů, byl na nás velice dobře připravený. Myslím si, že bude hrát na špici třetiligové tabulky,“ řekl pro klubový web trenér Jiskry Pavel Vaigl.

TJ Jiskra Domažlice - Slavoj Vyšehrad 3:1.Zdroj: TJ Jiskra Domažlice

„Teď k zápasu. Myslím si, že se utkání muselo divákům líbit. Mrzí mě ale, že jsme poté, co jsme vstřelili první gól, nepřidali druhý. Šance jsme měli. A naopak do poločasu sami inkasovali,“ posteskl si domažlický kouč.

Misky vah Jiskra překlopila až ve druhém dějství, kdy se podruhé v zápase trefil kapitán Mužík a pojistku přidal v závěru Mlynařík. „My jsme si v půli řekli nějaké věci a myslím si, že kluci je plnili. Hráči jsou fyzicky výborně připravení. Je to sice náročný styl, který teď hrajeme, ale je účelný. Na konci jsme měli více sil a podle mě jsme zaslouženě zvítězili,“ tvrdil trenér chodského mužstva.

TJ Jiskra Domažlice - Slavoj Vyšehrad 3:1.Zdroj: TJ Jiskra Domažlice

Fotbalisté Jiskry tak zahájili sezonu ziskem důležitých tří bodů. Vítězný debut prožily i nové domažlické dresy, jež klub představil až těsně před zápasem, který v ochozech nakonec sledovalo 423 diváků.

„Klobouk dolů před našimi borci, protože všichni odběhali maximum. Pochválit však musím i hráče, kteří do zápasu přišli až v jeho průběhu. Trošku je mi líto těch, kteří se do hry nedostali, ale to nic nemění na tom, že je to týmové vítězství, kterého si moc vážíme,“ uzavřel hodnocení kouč Pavel Vaigl.

Jiskra Domažlice - Slavoj Vyšehrad 3:1

Poločas: 1:1. Branky: 26. a 73. Mužík, 88. Mlynařík – 37. Vandas. ŽK: Mužík, Došlý, Dvořák, D. Černý – Topol, Kubeš. Rozhodčí: Nenadál. Diváci: 423. Sestava Domažlic: Brych – Mužík, Bauer, Limberský, Uzlík (81. Brabec), Rychnovský, Hrubý (25. D. Černý), Došlý (68. Pinc), Mlynařík, Pavlík (81. Kuhajda), Dvořák. Trenér: Pavel Vaigl.