Svou třetí branku v sezoně vstřelil kapitán Petr Mužík, který ve 31. minutě atraktivního klání proměnil nařízený pokutový kop. Ve druhém poločase vedení Jiskry navýšil hlavou dlouhán Bauer a v 83. minutě přidal třetí gól hostů střídající David Brabec, který trefil odkrytou branku.

FC Písek - Jiskra Domažlice 1:3.Zdroj: Jan Škrle

Radost z čistého konta pokazil domažlickému brankáři Brychovi až v posledních vteřinách hry Tom Bílý. „Jsme spokojení, jen škoda toho inkasovaného gólu v závěru zápasu,“ uvedl na pozápasové tiskové konferenci hlavní trenér rozjetého domažlického kolosu Pavel Vaigl.

„Kluky musím pochválit. Myslím si, že jsme si za tím šli, i když musím vyseknout poklonu také domácímu týmu, se kterým to mělo opět náboj. Tak jako vždycky. Pochválit musím také výkon rozhodčích, kteří pískali fér. Takhle by to mělo být,“ radoval se spokojený trenér Chodů.

FC Písek - Jiskra Domažlice 1:3.Zdroj: Jan Škrle

K zápasu se vyjádřil také domácí trenér Milan Nousek. „Musím poblahopřát soupeři k vítězství. Přijel k nám velice kvalitní tým, a pokud bych to měl srovnat s minulým týdnem, Domažlice jsou ještě o level, možná o level a půl výš než Vltavín, který jsme v úvodním kole porazili (2:1),“ říkal písecký lodivod.

Domažlice si po dvou odehraných kolech drží stoprocentní bodovou bilanci se skóre 6:2. Příští víkend hostí Jiskra doma rezervu pražské Slavie (hraje se v sobotu 14. srpna od 15 hodin). Ještě předtím však družinu trenéra Pavla Vaigla čeká utkání 1. kola MOL Cupu na půdě Kladna (11. srpna od 18.00).

FC Písek - TJ Jiskra Domažlice 1:3

Poločas: 0:1. Branky: 90. Bílý – 30. Mužík z penalty, 53. Bauer, 83. Brabec. Rozhodčí: Aubrecht. ŽK: 2:3. Diváci: 550.

Sestava TJ Jiskra Domažlice: Brych – Bauer, Mužík, Limberský, Uzlík (76. Jahn), Rychnovský, Došlý (76. Teršl), Mlynařík, Pavlík (82. Kuhajda), Dvořák (60. Brabec), D. Černý (60. Pinc). Trenér: Pavel Vaigl.